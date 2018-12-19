李昱龙·真内容与假新闻 业界暂时无法创建一个利于传播真实资讯的新闻生态系统，因为各大社交媒体都想抢流量、抢眼球，间接增加了假新闻传播的风险。

年关将近，很多媒体都会回顾一年来的10大新闻，世界各地也回顾及整理出各种10大。笔者已非业内人，缺乏相关资料整理出本地IT界10大新闻。但，印象中，假新闻层出不穷，势必榜上有名，而且也有数个造假人被法庭定罪判刑。

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据闻，外国的《科学》杂志，早前发布了MIT做的一项大规模《网络上真假资讯传播》的调研，分析了推特面市以来，被转发过450万次具争议的12.6万条新闻报道而得出结果：事实根本无法抵抗谣言和谎言。

MIT研究员研究了2006年9月至2016年12月的假新闻之后发现，平均而言，一条假新闻传播给1500人的速度比真实资讯快6倍。分析了这10年的数据所得，社交媒体中的内容演算法机器人虽然不喜欢虚假的资讯，但是却难以辨别假新闻而以同样的速度传播真假资讯。该调研还有许多假设理论和结论，其中最为关键的是，假新闻猖獗是因为人类想要传播，而不是机器人，因为假新闻比真实新闻更“传奇”，也能激发更多情绪（机器人似乎无法理解人类的情绪）。

世上很多灾害和问题，皆出自人为。常言道，谣言止于智者。我深信，如果全部网民自律自制，一定可以减少假新闻的扩散。即便是靠网民点击率挣钱养家糊口，也不必随便转发来历不明的资讯，更不要当内容农场搬运工，编造危言耸听和哗众取宠的“大事件”。

苦口婆心的劝告，自然会是耳边风。很多人也许不知道，在印度，假新闻已经害死了一位派糖果给小孩子的谷歌工程师。我也说过，除了新闻从业人员和相关业者以外，大部份网民对于假新闻，通常都是事不关己己不劳心，况且，网民也未必具备考证新闻的知识和能力，更无理由及利益去考证。

该研究团队也认清了一个事实：业界暂时无法创建一个利于传播真实资讯的新闻生态系统，因为各大社交媒体都想抢流量、抢眼球，间接增加了假新闻传播的风险。不少学者质疑该研究对“新闻”的定义，因为该研究模糊了假新闻的界线，也研究了谎言、都市传奇、恶作剧、恶搞、半真半假的资讯、模仿新闻内容的文章和视频。看来，人们有必要重新定义“新闻”和“内容”，毕竟这两者的差异还是蛮大的。

什么是“新闻”？自媒体和网络直播的出现，直接冲击到传统媒体的新闻生产流程及报道新闻的“权力”。譬如，某网红直播自己拿着一大笔现款，到地产公司下订单买豪宅的视频，既是新闻（对于普通人也许是小新闻，对于网红来说，却是大新闻），也是内容。

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就算这是一种地产商的业配宣传手法，如果网红也没有事先声明，我们依然不敢贸然断定这是“假资讯”，顶多只能说这是没有申报利益关系的视频，也是一种极为常见的网红业配内容罢了。