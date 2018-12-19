贸工部：与中国华西能源合作．雪州垃圾焚化炉须符法规 国际贸易及工业部长拿督达勒雷京指出，只要符合法律规范和程序，属于经贸合作形式的中国华西能源与雪州政府，在雪州而榄进行的垃圾焚化炉发电厂项目是能被允许的，并确认该部旗下的大马投资发展局（MIDA）掌握这项投资进度。

达勒雷京（中）见证陈素波（左二）与罗柏（右二）签署合作意向书。左一庄坡林，右一叶荣基。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生18日讯）国际贸易及工业部长拿督达勒雷京指出，只要符合法律规范和程序，属于经贸合作形式的中国华西能源与雪州政府，在雪州而榄进行的垃圾焚化炉发电厂项目是能被允许的，并确认该部旗下的大马投资发展局（MIDA）掌握这项投资进度。

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“我们鼓励类似这样的经贸合作，前提是符合法规和依足程序。

对于有环保团体对焚化炉工业表示担忧和提出反对，我理解他们的出发点，所以才说一切投资项目需符合法规。”

达勒今日为设于巴生港口英达岛清真枢纽工业园内的雪梨西糕有限公司（Sydney Cake House）厂房开幕后，在新闻发布会上受询雪州政府子公司日前与华西能源，签下耗资5亿令吉兴建我国首座垃圾焚化炉发电厂首期项目时，作上述回应。

他指出，任何外资若要在我国投资，都需先与大马投资发展局接洽或知会该局进度，而雪州政府已决定，若焚化炉项目出现任何争议或民众反对声浪，皆由州政府去处理和解决，因此贸工部交由雪州根据州政策和联邦法律定夺。

陈素波：放眼年营业额1亿

雪梨西糕在董事经理陈素波放眼公司接下来能取得1亿令吉的年营业额表现，期许获得清真认证的公司冷冻烘焙食品，能在海外市场大放异彩。

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她透露，公司将于明年规划在现有厂房旁加建新厂的事宜，预计后年开始动工建厂，进一步拓展生产线规模。

出席者有妙妙集团主席庄坡林、董事经理庄坡政、妙妙食品工业公司董事经理庄坡治、阿利兹塔控股（新加坡）首席营运官罗柏伯伊（Robert O\'Boyle）和阿利兹塔（马）董事经理叶荣基。