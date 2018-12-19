强调安全方面记录清白‧华为向记者开放研发室 中国科技巨头华为的财务长孟晚舟加拿大被捕事件引发国际关注，华为周二史无前例地向媒体公开其研发实验室，为公司辩护，强调华为在安全方面的记录是清白的。

华为在深圳的全球总部，打造G5园区。（图：法新社）

（中国‧北京18日讯）中国科技巨头华为的财务长孟晚舟加拿大被捕事件引发国际关注，华为周二史无前例地向媒体公开其研发实验室，为公司辩护，强调华为在安全方面的记录是清白的。

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华为副董事长兼轮值CEO胡厚昆在深圳总部的新闻发布会上说：“尽管一些市场努力制造对华为的恐惧，并利用政治干预行业增长，但我们自豪地说，我们的客户仍然信任我们。”

胡厚昆表示，预计今年公司总营收将逾1000亿美元（约4178亿令吉），并称“这将是公司历上的一个重大里程碑”。华为2017年营收为920亿美元（约3844亿令吉）。

胡厚昆称：“当涉及到安全指控时，最好是让事实说话。事实是华为在安全方面的记录是清白的。”他也强调，华为正在欧洲，加拿大和其他地方建立信息共享和协作中心，以评估产品。

华为当天也宣布，已获得超过25份5G商业合同，在5G商业合同方面处于全球领先地位，并已出货了逾1万个5G基站。

环报指科技冤案

孟晚舟被捕后，引发中国爱国潮，挺华为爱华为一时流行全国。中国官方、官媒及部份民间企业持续以各种行动挺华为。中国官媒《环球时报》更称，这是“前所未有的科技冤案”。

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中国外交部发言人华春莹周一在例行新闻发布会上表示，发生这么多事情后，“美加还自诩遵守法治和规则，这无异于现代版‘皇帝的新装’”。

除了中国官方说法，一些企业也表态挺华为，方式则是藉著华为案的热点推出不同的促销方案，包括餐馆推出华为员工可享逾40%优惠折扣，河南省沁阳市神农山风景区让华为手机使用者于29日前可免费游览当地。深圳一科技公司给购买华为和中兴手机的员工15%补贴，而若买苹果手机则施以100%处罚等。