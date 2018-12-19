马青筹获6760助柬产妇．男子终能接妻子新生儿出院 在马青霹雳州团协助下，短短24小时内筹获6760令吉，付医药费给医院，让黄文豪的柬埔寨籍妻子和新生儿得以出院。

黄文豪（右二）终于可以接妻子和新生儿回家了，并在医院外与胡伟豪（右一）及陈顺业（左一）开心合照。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保18日讯）在马青霹雳州团协助下，短短24小时内筹获6760令吉，付医药费给医院，让黄文豪的柬埔寨籍妻子和新生儿得以出院。

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来自金宝的黄文豪（40岁）与33岁的妻子因文件不足而无法在本地顺利注册结婚，妻子又属外籍人士身份，于本月13日（星期四）进入怡保的医院并在隔天产子后，因无法缴付医药费而滞留医院，以致妻子与呱呱坠地的婴孩无法与家人团聚。

黄文豪昨日通过马青霹雳州团长胡伟豪召开新闻发布会向民众求助，截至今日下午4时，成功筹到6760令吉，得以缴付6616令吉的医药费，顺利接妻子和新生儿出院。

胡伟豪今早与副团长陈顺业到金宝大巴刹筹款，获得民众支持，掏出腰包捐钱，而他也通过社交媒体上载这名产妇的故事，让有意捐款的民众汇款。

他说，由于黄文豪的妻子截至昨日的出院费是5800令吉，加上今日的费用，医药费增至6616令吉。

黄文豪过后感谢社会大众伸出援手，协助他们一家渡过难关，也特别感谢媒体报道。

他过去几天忧愁医药费的事而无法入眠及进食，如今顺利接妻子和孩子出院，他大叹“如今可以安心吃饭了。”

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他也感谢马华的仗义帮忙，在无条件下给予最迅速的帮助，让他一家几口可以回家。