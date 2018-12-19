苏德洲·伊党赢在这一步 伊党的理念和目标一直都相当明确，走的是宗教路线，就是要把马来西亚打造成伊斯兰国，虽说伊党一直坚持伊斯兰梦，但也非常注重马来人权益，在打宗教主义牌的同时，也高举种族主义。

伊党的理念和目标一直都相当明确，走的是宗教路线，就是要把马来西亚打造成伊斯兰国，虽说伊党一直坚持伊斯兰梦，但也非常注重马来人权益，在打宗教主义牌的同时，也高举种族主义。

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当两者碰撞在一起，外人会认为这是开倒车，但对伊党而言，这就是伊党贯彻的使命，相比起其他政党，伊党就是坦荡荡地以捍卫伊斯兰宗教和马来人权益为先。

目前马来政党在大选后内外都不断面对分裂，尤其是保守派和开明派在党内互相拉扯时就让许多马来社群感到不安。巫统现在的分裂，其实就是保守派和开明派之间的分裂，保守派倾向马哈迪才造成开明派的不满，而公正党在党选出现两派人马暗地里斗争后，虽然风波暂时停止，但内讧随时会再发生。

马来社群担忧这种分裂将影响到马来权益，进而影响穆斯林的地位。

在面对种族权益和宗教课题上，许多马来民众即便内心如何开明，但实际上也希望有个政党可以捍卫马来人权益，而也只有伊党在宗教和马来人权益上一直积极在斗争，不少马来群众认为伊党是捍卫马来人权益的最佳政党。

之前希盟政府尚未决定签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD），伊党轻易就挑起穆斯林情绪，就连在大选给予希盟支持的穆斯林也受到影响，后来希盟鉴于事态不乐观才马上宣布不签署这公约，以安抚民心。

结果在政府决定不签署公约后，伊党原可停止反ICERD大集会，但伊党并没取消大集会，反而捉住时机将原定的反ICERD大集会变成感恩大集会。

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最后许多穆斯林将功劳归功于伊党，认为它成功施压希盟，换句话说，伊党无需九牛二虎之力就能善用穆斯林的情绪成为这次的大赢家，而这些穆斯林表面上是在反这公约，事实上也是在反希盟在这段期间所带给穆斯林的不安。

在反对ICERD课题上，伊党在捍卫伊斯兰和马来人才是国家主人翁的优越感之外，也间接向穆斯林表达在捍卫马来人权益方面，只有伊党才能给予保障，也只有伊党才是最佳先锋。

毕竟其他马来政党在初期纠结于这签署公约时，伊党早已在关键时刻、在对的时机走在最前线反ICERD，成功安抚了穆斯林的不安，并挑起了穆斯林对希盟的不满情绪。

虽然土团党创党其中一个理念也是要捍卫马来人权益，但相比之下，伊党在反ICERD上跑在前头更能让穆斯林放下心头大石而赢在起跑点，至于土团党则输在这一步。