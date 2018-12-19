哥宾星：超越去年．51本地电影票房1.65亿 通讯与多媒体部长哥宾星说，去年上映的59部本地电影收入达5992万令吉，今年上映的51部本地电影则创下1亿6534万令吉，收入更胜去年。

哥宾星（中）为马来西亚创意工业交流网站（MCIX）主持推介礼。左起为阿芬迪、沙基阿末；右二起为查卡利亚及三苏尼。（图：星洲日报）

（雪兰莪．安邦18日讯）通讯与多媒体部长哥宾星说，去年上映的59部本地电影收入达5992万令吉，今年上映的51部本地电影则创下1亿6534万令吉，收入更胜去年。

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他今日为马来西亚创意工业交流网站（MCIX）主持推介礼时说，本地电影如《Munafik2》、《Hantu KakLimah2》及《Polis Evo2》为本地影迷创造非一般的视觉体验，票房也超越不少外国电影。

“因此，我们不仅要在国内创出一片天，也要发展我国电影市场，将电影成为出口产品。”

他指出，国家电影发展机构（FINAS）研究资料显示，90部本地电影在今年在国际市场上映、参赛及提名，其中37部在国际电影节取得不俗成绩。

今年出口额增至1.15亿

哥宾星说，电影是一项长期投资，他相信本地作品能在海外市场取得成功是因为本地电影突出结合国际价值的本土特色，电影质量也能闯遍全世界，而今年本地作品的出口额超越去年的8254万令吉，达1亿148万令吉。

“不仅如此，获大马拍摄津贴的《疯狂亚洲富豪》在全球收2亿3800万美元及入围金球奖，这证明需要庞大成本有效地经营以定位大马。”

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他说，其他获得大马拍摄津贴的电影如《O l aBola》、《Polis Evo2》及《Mrs K》也带来电影旅游，在海外市场宣传我国。

MCIX网站是由通讯及多媒体部、大马数字经济机构（MDEC）及国家电影发展机构（FINAS）联合推介；该网站提供数字互动平台及我国创意工业领域的一站式中心，包含已登记的艺术家个人资料、电影数据、宣传及推广该领域的才华及服务；民众可浏览<a href=http://www.mcix.my target=_blank>http://www.mcix.my</a>以获取我国创意工业的更多详情。

国家电影发展机构（FINAS）代总监沙基阿末说，该网站公开给所有有意在大马制作电影的电影业者及民众，他们可透过网站找寻演员、拍摄器材及地点等。

10本地电影获证书

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此外，本地电影今年在国际舞台上创下不少佳绩，大会也在推介礼后举办颁奖典礼，颁发Spotlight证书予10部本地电影业者以示感激他们的贡献。

这10部电影包括《Redha》、《分贝人生》、《Adiwiraku》、《SughammaiSubbulakshmi》、《Thottam:The Garden》、《光》、《一家亲亲过好年》、《阿奇洛》（Aqerat）及《十字路口》（One Two Jaga）。

出席者包括国家电影发展机构主席拿督三苏尼、副主席阿芬迪、大马数字经济机构总执行长拿督雅思敏及马新社总监拿督查卡利亚。