赛夫丁：保护消费者．圣诞节制定鸡蛋顶价 鸡蛋价格在短短一周内上涨了近30%，贸消部长赛夫丁表示，该部将在圣诞节假期期间鸡蛋需求量高的5天内，推出管制措施，以保护消费者。

（吉隆坡18日讯）鸡蛋价格在短短一周内上涨了近30%，贸消部长赛夫丁表示，该部将在圣诞节假期期间鸡蛋需求量高的5天内，推出管制措施，以保护消费者。

广告

他说，当局会在与生产者和兽医局讨论后，制定鸡蛋顶价。

贸消部长赛夫丁向彭博社说，若蛋价持续上涨或持高，当局可能会探讨是否有必要保持目前的鸡蛋出口量。目前大马的鸡蛋也出口到新加坡、香港、马尔代夫和毛里求斯等地。

国内贸易及消费事务部的数据显示，12月初10粒鸡蛋的成本从一周前的3令吉98仙上升至5令吉11仙，而大马的平均蛋价是10粒4令吉。

目前政府介入调查，以确定当中是否涉及串通牟利的行为。

该部正在监督整个供应链，以确定是否有串谋行为，以致蛋价被抬高。

兽医局指出，北马一些农场接受禽流感调查后，12月份的鸡蛋供应量就下降了约3%，测验后证实无发生病毒。

广告

兽医局称，货币疲弱也导致进口饲料更加昂贵。

马来西亚禽畜业联合总会会长拿督黄俊仪说，鸡蛋供应下降可能是小农场无法应对之前的低蛋价及鸡饲料成本而关闭所致。

他说，农民过去两年一直以低于成本价销售。