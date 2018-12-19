无法证明医生足够．森州爱心专科医院被撤照 由于无法证明拥有足够的医生，森州爱心专科医院接获卫生部发出撤销医院执照指令，生效日期为12月14日，据悉，院方管理层仍在与卫生部接洽，希望撤销执照的指令有所转机。

森州爱心专科医院接获卫生部发出公函，将撤销医院执照。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯）由于无法证明拥有足够的医生，森州爱心专科医院接获卫生部发出撤销医院执照指令，生效日期为12月14日，据悉，院方管理层仍在与卫生部接洽，希望撤销执照的指令有所转机。

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森爱心专科医院是于2007年由已故爱心医生拿督姚再添创办，如今却出现专科医生辞职及陷入财务问题，虽然多次传出医院将转让给第三方经营，不过最终仍没有成事。

无法提供两项资料

消息透露，卫生部基于院方无法提供两项资料，分别是院方无法出示具体证件，证明共有11名专科医生准备重返医院服务；另一个则是院方没有具体证件，证明没有违反1998年私人保健设施与服务法令第53条文，即没有转让拥有权或卖给Intelek Ceria有限公司。

因此，卫生部再次向院方发函，并援引1998年私人保健设施与服务法令第49（1）（b）条文，决定撤销该医院的执照。

据悉，该院必须立即归还执照，以及停止管理医院，包括洗肾中心的服务；同时，院方必须遵照私人保健设施与服务条规，确保洗肾病患能继续获得治疗及继续享有辅助金。

可在30天内向卫长求情

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若院方不满意执照被撤销，可以在30天内向卫生部长求情，惟是在不影响指示下进行，院方只能在有关指示取消或重获执照后，才能恢复运作。

在这之前的11月初，该院便接获卫生部指示暂停服务，而本报探悉，卫生部于11月30日除了接获该院呈上的说明资料，并在同一天召开会议，由卫生部秘书长拿督斯里陈超明主持讨论该院的问题，院方也派出代表参与。

卫部直接发信撤照

森州卫生局局长再努丁受询时，证实有关信函是直接由卫生部发给该院。

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医院总经理何彩思受询时，以不便发言为由，暂拒绝透露任何详情。

洗肾中心暂如常运作

据悉，虽然院方接获有关信函，但洗肾中心暂时如常运作，以避免影响病患的病情，而该院目前约有300名肾病患。