敦马：巫统乡区仍有影响力．“拒收等同拒绝选民支持” 首相兼土著团结党主席敦马哈迪坦言，希望联盟成员党对前巫统议员跳槽的现象感到担忧，但他认为既然巫统在乡村地区仍有影响力，若土团党及希盟拒绝前巫统领袖或国会议员的加入，等同于拒绝选民的支持。

（布城19日讯）首相兼土著团结党主席敦马哈迪坦言，希望联盟成员党对前巫统议员跳槽的现象感到担忧，但他认为既然巫统在乡村地区仍有影响力，若土团党及希盟拒绝前巫统领袖或国会议员的加入，等同于拒绝选民的支持。

广告

他说，土团党及希盟也需要壮大起来。

不过，马哈迪强调前巫统领袖及国会议员要加入土团党“没那么容易”，因为土团党已经设下特定条件，且会审核他们的申请，注意他们的言行举止是否合格，可以加入土团党。

马哈迪今早在办公室接受特选媒体联访时，询及希盟成员党是否对前巫统领袖及议员跳槽的现象感到担忧，马哈迪说：“是的，他们担心。”

“我们也重视（他们的担忧），我们不要给人有巫统接管土团党或其他希盟成员党的印象，我们认真审核这些人，他们要加入，我觉得在乡村地区，他们还是有影响力的。”

“如果我们拒绝他们，可能我们也拒绝了选民，他们可以把一些选民带进来壮大土团党和希盟。”

设下特定条件

广告

马哈迪解释，这次的全国大选显示很多马来人依然支持巫统，因为巫统在很多马来人眼中依然受欢迎。

“这些马来人必须被带出来，因为当他们支持土团党，土团党将会壮大，希盟也会壮大起来，这就是我们的地位，他们（前巫统领袖及国会议员）可以进来（土团党）当党员，他们必须要有追随者。”

“我们不会接受那两三个我们已经说了的名字，这些领袖都不可以加入，他们有案在身，必须面对法律制裁。”

他强调，土团党已经为那些有意入党的前巫统领袖及议员设下特定条件。

广告

“他们之中有人见了我，承诺要加入土团党，且不会要求党职，他们不会在来临的大选中上阵，也不担任职位，我们告诉他们，要加入土团党是有条件的。”

“首先，你必须离开巫统成为独立党员，在这段时间，你必须要展示你支持希望联盟政府，之后你就可以申请（加入土团党），或你可以提前申请，但我们会在观察你的言行举止之后再考虑。”

马哈迪表示，只欢迎没有犯错，或不是纳吉死忠支持者的人加入土团党。

“我们只会接受，不涉及向（前首相）纳吉展示强烈支持的领袖；那些咒骂希盟，或为我冠上不好听称号的，这些人我们不会接受。”

“（申请加入土团党的前巫统领袖及议员）不是直接加入土团党，他们会被审核来看他们是否合格。”

他强调，土团党为那些有意入党的前巫统领袖及议员设下特定条件。

“他们之中有人见了我，承诺要加入土团党，且不会要求党职，他们不会在来临的大选中上阵，也不担任职位。

“首先，你必须离开巫统成为独立党员，在这段时间，你必须展示你支持希望联盟政府，之后你就可以申请（加入土团党），或你可以提前申请，但我们会在观察你的言行举止之后再考虑。”