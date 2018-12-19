挑战修改法律 . 外来政党禁入 （古晋19日讯）前峇都林当区州议员温利山挑战砂行动党与公正党代议士，在国会内要求修改法律，禁止外来政党进入砂拉越。

前峇都林当区州议员温利山挑战砂行动党与公正党代议士，在国会内要求修改法律，以禁止外来政党进入砂拉越。

（古晋19日讯）前峇都林当区州议员温利山挑战砂行动党与公正党代议士，在国会内要求修改法律，禁止外来政党进入砂拉越。

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他要求砂行动党与公正党代议士在国会内提出，全国222个国会议席必须按照三邦（马来亚、砂拉越及沙巴）平等分配的建议。



“我挑战砂行动党与公正党代议士在国会内提出此建议，以维护砂权益。”



温利山昨日接受星洲日报记者访问时说，让外来政党进入砂，相等于把砂的选区议席送给马来亚政党，更无法公平捍卫砂权益。



他称，人民非常清楚，砂不是马来亚殖民地，砂是组成马来西亚的平等伙伴。因此，他呼吁砂人支持本土政党。



发表维权政见



“有人要我闭嘴”

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与此同时，温利山称，他发表捍卫砂人民权益的政见和言论，却遭到行动党，以及其他党派的打压，甚至劝阻他发言。



他指出，每个人都有权力针对课题和政见发言，如果他所发表的政见有错，欢迎大家批评，但从政者做的不对，也必须接受人民批评。



“人民有权指责和监督从政者，在法律上，不能阻止任何人发言，自由发言是每个人的权力。”



温利山强调，他所发表的言论没涉及任何诽谤成分，为何对方却要他闭嘴。他认为，无论是来自什么背景阶层，砂人民都必须关注政治。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报。田诗其／报导）







