共享脚车ofo下神坛‧用户挤爆总部取押金 中国共享脚车品牌ofo，爆发用户退按金（中国称押金）潮，许多北京市民周一聚集在位于中关村互联网金融中心的总部退押金，由于申请民众太多，队伍一路从5楼排到大厅外街（图）。

（图：互联网）

（中国‧北京18日讯）中国共享脚车品牌ofo，爆发用户退按金（中国称押金）潮，许多北京市民周一聚集在位于中关村互联网金融中心的总部退押金，由于申请民众太多，队伍一路从5楼排到大厅外街（图）。

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据报，周二下午约2时30分，已经超过930万人，累积欠款高达9亿元人民币（下同，约5.4亿令吉），估计人数及欠款金额，尚有上升的趋势；微博上更是怨声载道，遍布声称无法退按金的帖文。

共享脚车ofo在2016年窜起，曾以小黄车扬名海外，但近几个月却因资本运作瓶颈，导致破产、重组等风声不断。不少民众近日都反映押金难退的问题，还有人申请了两周但押金都还没下来。

不过，ofo发言人随即否认准备破产重组的消息，指目前仍在保持独立运营。