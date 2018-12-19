航委会：未接到申请 . 肯雅兰航空没飞行证 （古晋19日讯）肯雅兰航空公司未注册？马来西亚航空委员会（MAVCOM）表示，肯雅兰航空公司（Kenyalang Airways）从未向该会申请飞行准证。

马来西亚航空委员会接受星洲日报记者关于肯雅兰航空公司合法性询问时，如是表示。

（古晋19日讯）肯雅兰航空公司未注册？马来西亚航空委员会（MAVCOM）表示，肯雅兰航空公司（Kenyalang Airways）从未向该会申请飞行准证。

马来西亚航空委员会接受星洲日报记者关于肯雅兰航空公司合法性询问时，如是表示。

广告



该会指出，根据记录，肯雅兰航空公司并没有航空服务执照（Air Service License，ASL）或航空服务准证（Air Service permit，ASP）。此外，该会也表示，肯雅兰航空公司也从未向该会申请航空服务执照或航空服务准证。



“马来西亚航空委员会将会针对此事作出调查。”



根据2015年马来西亚航空委员会法令第771条文第35和36条，任何个体若欲通过航空或飞机载送乘客、邮件或货物，在两地或更多地方之间（其中至少有一个地方在马来西亚），定期或不定期飞行，必须持有马来西亚航空委员会所发出的航空服务执照或航空服务准证。



■8航空公司持服务执照



根据马来西亚航空委员会资料显示，目前共有8所航空公司持有航空服务执照，其中包括亚洲航空公司（亚航）、马拉西亚航空公司（马航）、飞翼航空公司、马印航空公司、飞萤航空公司、亚航X公司、拉亚航空公司，以及My Jet Express公司。



至于持有航空服务准证的公司则多达19家，包括犀鸟航空公司、沙巴航空私人有限公司（沙巴航空私人有限公司）、MHS航空公司、Aerial Power Lines有限公司、Prima Air有限公司、Systematic航空服务有限公司、Weststar航空服务有限公司、Fly Global有限公司、Myballoon Adventure有限公司、Cempaka 直升机公司、拉央拉央航宇有限公司、Airod有限公司、Afjet有限公司、Hevilift（马）有限公司、Helistar资源有限公司、Plus直升机服务有限公司、Pos Asia Cargo Express有限公司、Sazma航空有限公司，以及Jet Premier One（马）有限公司。

广告



自称为本土航空的肯雅兰航空，日前在官方脸书上进行公开招募，吸引网民议论纷纷。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）