提醒公民提防狂犬病 美国列砂为警报区 （古晋19日讯）砂拉越自去年爆发狂犬病，并夺走多条人命，在国际上引起高度关注。根据美国疾病管制与预防中心（CDC）官网显示，美国已把砂拉越列为次等级警报的“加强预防措施”地区。

因狂犬病课题，美国疾病管制与预防中心官网显示，马来西亚的州属砂拉越已被该国列为“要小心”的地区。

（古晋19日讯）砂拉越自去年爆发狂犬病，并夺走多条人命，在国际上引起高度关注。根据美国疾病管制与预防中心（CDC）官网显示，美国已把砂拉越列为次等级警报的“加强预防措施”地区。

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因此，美国政府提醒美国公民来砂拉越旅游时须加倍小心。该中心是于去年8月9日发布此通报，迄今也仍未撤除，这或多或少会对砂旅游业有影响。



实际上，狂犬病不仅夺走人命，若民众继续忽视狂犬病的严重性，一旦恶化，有可能波及整个经济体系，包括旅游业、投资、畜牧业等。



尽管此课题已引起国际关注，然而整体上，砂人民对狂犬病的防范意识仍低，许多民众更采取事不关己的态度，不把狂犬病当成一回事。



■被咬没接受正确医疗



砂地方政府及房屋部公共卫生主任张友量昨日接受星洲日报记者访问时指出，从2017年7月1日至今，狂犬病已夺走15条人命，然而仍有不少民众在被狗咬伤后，只到药剂行买药自医。



他说，根据他所获得的报告，最新的3宗狂犬病夺命案，包括21岁受害者在今年10月4日被狗咬伤后，没有接受正确医疗，反而在药剂行购买药物，最后在12月初因病毒感染身亡。

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另外，74岁受害者今年11月杪投诉左边身体疼痛，之后入住加护病房，于本月初过世。64岁受害者今年9月中家犬咬伤后，没有马上求医，只是使用清水清洗伤口，两个月后感觉膝盖疼痛到私人医院检查，本月初被发现患有狂犬病征兆，最终于12月11日死亡。



他表示，这3宗案件都是在城市地区发生，可想而知，政府透过各种管道极力宣导狂犬病，但就连居住在城市地区的民众在被狗咬伤后，都漠视求医的重要步骤，更何况居住在乡区的人民。



（新闻来源：砂拉越星洲日报。田苏恩／报导）







