马印航空每周两趟 . 古晋海口包机1月16日飞 （古晋19日讯）古晋直飞海口包机服务将于明年1月16日启航，砂人民如今可在自家门口，乘坐马印航空（Malindo）飞机直接飞往中国海南岛海口市。

这项由天合旅运（马）有限公司（United CAT）与马印航空合作的包机服务，甫于今日取得马印航空的飞机着陆时间通告，进一步证实古晋直飞海口包机服务的开通。

古晋直飞海口包机服务将于明年1月16日启航，砂人民如今可在自家门口，乘坐马印航空（Malindo）飞机直飞海口市。（档案照）

（古晋19日讯）古晋直飞海口包机服务将于明年1月16日启航，砂人民如今可在自家门口，乘坐马印航空（Malindo）飞机直接飞往中国海南岛海口市。

这项由天合旅运（马）有限公司（United CAT）与马印航空合作的包机服务，甫于今日取得马印航空的飞机着陆时间通告，进一步证实古晋直飞海口包机服务的开通。

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届时，古晋直飞海口包机服务每周提供两趟往返航班，即每个星期三及星期日从古晋启程的航班时间为晚上10时35分，并于隔天凌晨2时15分抵达海口；每个星期一及星期四从海口返回古晋的航班时间为凌晨3时15分，并于早上7时抵达古晋。



上述古晋直飞海口的航班时间从2019年1月16日至3月30日生效，此航线采用737-800波音机型。



天合旅运（马）有限公司执行董事黄治乘对古晋直飞海口包机服务终于兑现感到开心，这也是砂拉越人民一大喜讯，希望此包机服务能得到砂人民支持。

他说，这也是砂拉越在迎接2019年新一年到来的全新航线，未来将陆续开启更多航线惠及砂人民。



民众即日起可在本地各大旅行社询问有关古晋直飞海口包机服务，同时也可到马印航空网站索取更多详情。



古晋直飞海口包机服务日前因一些困素，导致原定于今年10月杪成行的包机服务被迫再次延后，经过多番努力，包机服务终于在明年1月启航。



（新闻来源：砂拉越星洲日报。钟晓圆／报导）

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