郭健平·妥协还是坚持原则？ 我们要的是一个有效率的政府，同时又有实力的反对党相互制衡，现在这样欢迎青蛙的运动继续下去，反对党已几近瓦解，国会迟早会变一言堂。

要达到终极目标，不是一件容易的事。一路上，我们容易为两样东西挣扎。一是坚持原则不妥协的情况下继续前进，这样做可能会很慢，也会踢到铁板。二则向现实环境妥协，和目标一致但原则有出入的对手合作。

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怎样选都不容易。选一可能永远达不到目的，选二或许达到目的，但可能自己会受到良心和道德谴责，也有可能会被合作对手反噬，得不偿失。

回想起509大选，我们是不是也一样为了一些或很多事妥协，目的就只是要换政府。现在回想，如果再让你重新投票，很多东西你我会不会选择妥协？

2007年的净选盟集会虽然激起了年轻人换政府的热情，但老实说，大家心里都没底。结果隔年的308大选，当时结构松散的反对党联盟破天荒在国会否决国阵的三分之二多数议席优势。人民开始看到终有一日变天的曙光，反对党也因此组成民联，给国阵有力的对抗。

在民联年代，我们已经看到这个组织迟早会有问题。特别是伊斯兰党在哈迪阿旺领导之下，不时显露有朝一日要成立神权国的野心与决心。民联的对手自然嘲笑行动党当初不遗余力反对伊党要建立神权国的野心，现在却为了利益走在一起，但是许多支持者也不断提醒身边有杂音的人，“行动党不和伊党结盟，没有可能打倒国阵”、“民联机制可以牵制伊党”等等，所以大家为了变天，妥协了一些原则。

但随着国阵的腐败新闻越来越多，民联看起来还是有机会在2013年大选入主布城。但很不幸的，还是输了。

当伊党精神领袖聂阿兹2015年去世后，哈迪阿旺逐渐流露出要建立神权国的野心。行动党挡不住伊党，民联也无法阻止伊党继续发表危害整个联盟的言论。这次的经验告诉我们，为了终极目标再一次为大原则妥协，是失败的。

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当伊党退出民联后，普遍上人民对变天已感到遥不可及。直到2016年净选盟5.0集会，当时的前首相敦马出席集会，人民又看到变天的希望。

当然，也有人认为大马人不应该把敦马当成拯救大马的英雄，因为大马今天的局势和困境，之前担任首相的敦马也“贡献”了不少。但是，最后敦马还是创立土团党，然后和行动党、公正党和诚信党组成了希盟，更一致被推选为希盟的首相人选。

当年希盟许多领袖一致对抗的敦马，竟成为了团结希盟成员党的人选，未免让人讽刺。但为了终极目标，希盟领袖也不做声，奋力护航敦马。烈火莫熄运动来到20年，一切似乎走了回头路。但为了要变天要扳倒纳吉，大家又选择了为大局妥协。

希盟是赢了，敦马也重新当上首相，但许多人因为讨厌国阵巫统霸权才把票投给希盟，结果还没到一年，敦马的土团党开始积极展开回收运动，回收巫统议员壮大自己。有人说，这样做之后，希盟就有三分之二优势，可以推动很多改革。但这是我们要的改革吗？

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我们要的是一个有效率的政府，同时又有实力的反对党相互制衡，现在这样欢迎青蛙的运动继续下去，反对党已几近瓦解，国会迟早会变一言堂。

就是为了终极变天，我们一直妥协一直妥协，到现在，人民似乎只得到背叛。如果还有一次选择的机会，你会选择妥协，还是坚持原则？我自己也迷茫了。