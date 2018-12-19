高雅创办人吴世才举殡．逾300人送最后一程 高雅国际美容集团创办人兼总裁拿督吴世才的遗体今日下午举殡至沙亚南富贵火化场火化。

拿汀徐高雅（右五）率领儿女、媳妇、女婿及内外孙向出席出殡礼拜仪式的亲友、教友致谢。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）高雅国际美容集团创办人兼总裁拿督吴世才的遗体今日下午举殡至沙亚南富贵火化场火化。

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前往瞻仰遗容及送殡者约有300多人来自国内外的教友、亲友、学校、乡团及社团代表，为况哀荣。

出席出殡礼拜仪式的乡团代表包括世界吴氏联谊理事会、马来西亚吴氏宗亲总会、世界海南万宁联谊理事会、海南会馆联合总会、雪隆海南会馆（天后宫）、马来西亚姓氏总会联合会、八打灵再也华团联合会、雪兰莪、八打灵工商会、马来西亚双溪威群乐龙狮团、雪兰莪仕林河天后宫、吉隆坡侨南华小、中国海南大学理事会、中国海南省侨联、海南省万宁侨联、志愿警卫团、大马蛇总、客家文化社团、大马连锁及品牌协会等。

吴世才生前活跃工商社团、乡会，并担任上述社团会长及副会长要职。他于本月11日晚上安返天国，享年81岁。

祖籍海南省万宁市的吴世才与夫人拿汀徐高雅博士结婚共处50载，共创事业，育有一女吴薇薇及二子即吴伟刚及吴伟勇及6名内外孙。

徐高雅：丈夫重孝道守礼节

徐高雅形容其夫婿吴世才是个严格、重视孝道、遵守礼节，和睦相处的好丈夫、好父亲。

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她说，他喜欢参加社团活动，也常带孩子做他的跟班，所以两个儿子也受他影响而积极参与社交活动，可说是除了工作之外，把95%的时间花在社团，直到病重时才把所有职位辞掉，在家养病。

他在8年前就患癌症，但还是积极工作及参与社团活动，包括爬山晨运。

长子吴伟刚指出，其父小时家境贫穷，中小学甚至进南大升学都是得到社团领袖及友人的协助，而获得奖学金完成学业。

所以他很感恩，在工作之余，积极参与社团活动，尽其所能协助需要帮助的人。其父也鼓励他们兄弟俩跟随步伐，参与社团活动。

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他形容父母是工作狂，除了吃饭、睡觉之外，就是工作，父母结婚50年，几乎每天24小时都在一起，也是生意合作伙伴，夫妻很恩爱。