豁免入境禁令·也门母获准赴美见病危儿最后一面 也门一名母亲希望赴美探望病危的两岁儿子，但早前因美国入境禁令而无法前往，事件引发外界关注。当局日前终于允许母亲入境，相信她可于儿子除下维生机器前，赶及见儿子最后一面。

两岁的阿卜杜拉患脑退化疾病，近日情况急转直下、命悬一线，但其母早前因美国入境禁令而无法探望。（CAIR-Sacramento Valley Twitter）

也门一名母亲希望赴美探望病危的两岁儿子，但早前因美国入境禁令而无法前往，事件引发外界关注。当局日前终于允许母亲入境，相信她可于儿子除下维生机器前，赶及见儿子最后一面。

广告

21岁斯维莱赫（Shaima Swileh）的丈夫和儿子阿卜杜拉（Abdullah）皆是美国公民，两岁的阿卜杜拉患脑退化疾病，现于三藩市接受治理，但近日情况急转直下、命悬一线。惟斯维莱赫是也门公民，因特朗普的禁令而无法入境美国探望儿子。

事件曝光后引起关注，外界敦促当局允许斯维莱赫入境。人权组织CAIR今表示，美国当局已经向斯维莱赫豁免禁令。斯维莱赫随即起程前往美国，料于当地时间周三抵达三藩市见儿子最后一面。

斯维莱赫的丈夫表示，妻子每天致电他，希望可最后一次亲吻和拥抱儿子。他又感谢医院及CAIR：“今日是我一生中最快乐的一天，我们将可以有尊严地悼念儿子。”

（ABC新闻、明报综合）