星观点·揪出凶徒·维护法纪 正义必须获得伸张，法纪须受维护，如今最重要的是确保凶徒受到制裁，以及援助莫哈末阿迪的家属，协助他们渡过艰难时刻。

在雪州施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中被殴至重伤的消防与拯救人员莫哈末阿迪不幸逝世，令人倍感遗憾及难过。

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莫哈末阿迪入院后状况一度好转，原以为他可以顺利康复，赶得及在本月21日举行婚礼，讵料在星期一却传来噩耗。死讯传出之后，各方包括朝野领袖纷纷表达哀悼，互联网上亦是一片忧伤；而全国消防及拯救局也降半旗3天，以为莫哈末阿迪哀悼。

莫哈末阿迪是一名恪守职责的消拯人员，他当天前往兴都庙骚乱现场是为了执行公务，然而却惨遭暴徒殴打至重伤，入院3周后宣告不治。斯里马哈马廉曼兴都庙爆发的骚乱与迁庙事宜有关，莫哈末阿迪并未涉及其中争端，不该为此付出性命的代价。

暴徒野蛮地使用暴力攻击公职人员，造成人命伤亡，视法纪如无物，已经形同公开挑战法治社会，必须受到制裁。

骚乱事件发生后，警方已迅速采取行动，逮捕暴徒，查明真相。至今，警方逮捕了至少106人。

而在莫哈末阿迪伤重逝世后，警方已援引刑事法典第302（谋杀）条文调查案件。

此外，在莫哈末阿迪去世后，警方马上重新调整负责维持兴都庙秩序的警员人数，以防有人趁机制造骚乱。这是正确的行动，在这个敏感时刻，执法单位必须做好防备，勿让有心人浑水摸鱼。

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一条无辜的年轻生命不该如此流逝，涉案凶徒必须被绳之以法，这是大马社会的共识，也是人民的心声。然而在悲愤之余，国人亦需保持冷静，清楚认知此案的本质，勿胡乱在网上发表不当言论，或受有心人士的蛊惑，引发不必要的风波。

必须强调的是，这是一起严重的刑事罪案，无关种族与宗教。任何把宗教、种族因素扯进这起命案的行为，只会令事情复杂化，并引起不安情绪，衍生其他问题。

正义必须获得伸张，法纪须受维护，如今最重要的是确保凶徒受到制裁，以及援助莫哈末阿迪的家属，协助他们渡过艰难时刻。这是政府与社会应该为一名殉职消拯人员做的事。