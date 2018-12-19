陈芳龙·治国之道？珍惜人民的付托 维基百科有提及，GNH可以具体地用四大主题去量化与描述。包括，（1）环境和资源保护；（2）公平和永续的经济发展；（3）传统的文化和教育保存；（4）清廉良好有效率的国家治理制度。如果这四个面向同步达成，国民的物质和精神生活必然平衡，日子就会过得快乐。

希盟政府掌权7个月了，看得出来这群执政新军真的想把国家治理好，但却限于能力与经验，始终交不出亮丽的执政成绩单。

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7个月了，百万华人小园主赖以维生的油棕、橡胶价格一路下滑，全国总库存量屡创新高，产业前景不容乐观！

取消了GST，但商场上明码标价的生活日用品价格不跌反升；油价和大道过路收费往下调的承诺未见兑现！

承认统考文凭的那“最后一哩路”遥遥无期不说，反而大刀砍了拉曼大学学院的经费补贴；希盟可能不了解这等同刨了华人“教育精神堡垒”祖坟的大事！教育部“最有建设性的建议”，就剩下把学生的白鞋换成黑鞋，但我不了解黑白校鞋和提升学生的教育水平有什么关联？

首相署主管法律事务的刘伟强部长也不甘寂寞地插花：“内阁明年3月的国会议程，将提呈废除死刑修正法案！”，这真是拿竹竿捅自家客厅的马蜂窝！

至于华人最大的官，财长林冠英，7个月来忙进忙出，也不见绩效，但我不忍数落；可是当国际投资机构穆迪对大马货币及外币无抵押债务评级为A3时（这与纳吉政府时期的评级一样），他高兴地发表文告说：“穆迪虽然了解1MDB丑闻与当前大马财政不佳状况，但依然给予大马A3评级！”显然他对A3评级很满意，阿Q精神发挥的淋漓尽致！

瞎折腾了近十年的纳吉政府政绩，成了过去7个月来希盟政府手中的王牌和救命稻草。

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凡是遇到一些“狗屁倒灶”的事，希盟阁员就很顺手的拿出一张牌，名曰：“这都是前朝留下的烂摊子！”，我们这些老百姓也乐意的睁一只眼闭一只眼的相信。

只不过，7个月过去了；过了华人新年、过了清明节；很快就执政一年！希盟政府应该警觉，老百姓能接受的蜜月期也就一年。对前朝留下的烂摊子，难打理，也得打理；硬骨头难啃，也得啃！

除了处理烂摊子，希盟应该更有系统的了解当下老百姓想要什么？怎么样才能让老百姓日子过得安心舒服？

国阵留给希盟的难题，应该没有唐太宗李世民开启“贞观之治”初期来得艰困！

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武德九年（公元626年），李世民发动“玄武门之变”，杀了太子李建成，并迫父亲李渊退位；随即展开了中国历史上最辉煌的“贞观之治”。从东汉末年到李世民接手的初唐，前后433年间，中国曾经出现167位皇帝，历经三国、魏晋南北朝、五代十六国、隋朝，几乎连年动乱。前朝留给李世民的肯定是一个超大的烫手山芋，但他没把造成治国艰难的责任往前朝身上推，反倒是面对现实地重用贤臣房玄龄、杜如晦、褚遂良、魏征等人，励精图志合力把唐朝带往盛世！

就说“种族政策”吧！李世民登基后，宽容的接受当时北周、北齐等外族曾经长期存在的事实，对这些外族族群实行“蕃汉兼容”（对种族一视同仁）的政策。他说：“自古帝王皆贵中华，贱夷狄（中原汉人以外的族群），唯我一视同仁，所以他们也视我如父母。”

1400年前，李世民了解只有公平对待族群，才能取得社会和谐的道理。对这个课题，前朝国阵很不上道；但希盟也未见高明。如果不晓得“民之所欲，常在我心”，不管任何政党，治国都很难持久的！

何谓“民之所欲”？我认为就是让老百姓快乐！

有一个由不丹前国王旺楚克于1972年提出的“国民幸福指数”（GNH，Gross NationalHappiness）。这与衡量国民生产总值的GDP不一样；GNH是衡量人民精神生活的质量指数，着重于生活中精神层面的心灵感受！

维基百科有提及，GNH可以具体地用四大主题去量化与描述。包括，（1）环境和资源保护；（2）公平和永续的经济发展；（3）传统的文化和教育保存；（4）清廉良好有效率的国家治理制度。如果这四个面向同步达成，国民的物质和精神生活必然平衡，日子就会过得快乐。

回头看看大马，如果我们有做好环境和资源保护，就不会有莱纳斯稀土厂和进口有毒的洋塑料垃圾；还有，大马政府多年来是否提供公平的经济和商业竞争环境？曾经尊重（对待和保存）不同族群的传统文化和教育，并给予公平的经费资源与补助？多年来我们国家曾经清廉、透明、公平、有效率、无贪腐、治安良好、百姓安居乐业？

以GNH为衡量指标，我横看竖看，大马可以优化改善的空间无限大。执政者，请用心了解“民之所欲”，珍惜人民的付托，把高官厚禄暂且摆一边吧！