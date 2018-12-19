陈泽清·政治青蛙·民主蠹虫 政治青蛙，微观而言，是政客本人自私自利、不负责任的卑劣行为；宏观而言则是斫丧民主政治的帮凶。

巫统国会议员掀起跳槽风，争相蝉过别枝，曾经睥睨、统领我国政坛半世纪的巫统而今陷入分崩离析的狼狈下场，令人嘘唏不已！

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巫统国会议员之所以离开巫统不外是利字作怪，自509大选失去政权资源后，一路来养尊处优的巫统议员顿失依靠，再加上现任巫统主席官司缠身，领导无方，终促成了巫统政治青蛙的跳槽风，成为政坛奇观。

相信国人对当年行动党州议员许月凤在毫无预警之下退党亲国阵，导致民联一夕间失去霹雳州政权的历史大事件仍然记忆犹新吧！

当年的行动党诸公不就对许月凤跳槽的恶行口诛笔伐，极尽痛骂之能事吗？可是对当前的政治青蛙跳槽行为，行动党尤其是该党高层领袖却一反当年的激愤态度，反而藉口粉饰希盟只收容巫统中的好议员，不收容坏议员，令人百思不解，不知希盟如何界定谁是好议员，谁是坏议员？

司马昭之心路人皆知，希盟之所以收编巫统议员的目的不外是为了加强政治筹码，尤其是土团党主席马哈迪更是落力收编巫统议员，延揽为土团党国会议员，壮大土团党，以抗衡盟党，尤其是公正党的势力，完全是希盟盟党之间的角力之争。

其理至明，巫统议员之所以掀起跳槽风完全是趋利附势的心理在作祟，巫统国会议员为谋求利益出走；希盟为加强政治筹码而收编巫统议员，各取所求，各取所需，当年许月凤不惜背叛民联，投奔国阵不就是如出一辙吗？

政治青蛙一词，望文生义即含有贬意。一个没有坚定立场，见利忘义的政客，一旦他所属的党受挫，不但不会以风雨同舟、同舟共济的精神协助振兴党，反而拔腿先逃，跳船求生。试问，如此缺乏担当的行径，岂是一个负责任的人民代议士所应有的行为？这些背叛巫统的代议士们，不要忘了，当年你们是高举巫统大旗当选的，如今巫统失去政权资源，你们就弃之如敝屣，这与父母年老多病，身为子女者却弃养的忘恩负义行为有何不同？

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政治青蛙，微观而言，是政客本人自私自利、不负责任的卑劣行为；宏观而言则是斫丧民主政治的帮凶。不是吗？如果一个政党输掉政权后，该党麾下的议员纷纷蝉过别枝，那由谁来当反对党？

须知，反对党在民主政治体制扮演着不可或缺的角色，一个没有反对党制衡与监督的国家，往往易沦为一党独大的揽权和滥权现象，绝对的权力导致绝对的腐败，届时受苦受害的不就是广大的民众吗？

对我国而言，如果巫统崩解，反对党力量式微，希盟一党坐大的话，那岂不是又沦为过去国阵一党独大的专权、独裁下场？请问，有谁愿意看到当年国人，尤其是非土著被国阵霸凌、肆虐逾半个世纪的梦魇重现？

总而言之，身为政治工作者，理应有基本的政治道德与政治节操，不轻言背叛党的栽培；不轻言背叛选民的支持，即使由执政党变身为反对党，就应扮演好反对党的角色，坚持做一个有节操、有原则、有骨气的政治工作者，继续深化、深耕我国得来不易的民主政治。