Ipsos：大马人多有“认知危机”．“误以为近半国人失业” 全球研调公司益索普（Ipsos）进行的2018年认知危机调查显示，大马人的经济、气候变化及人口情况看法不太正确，而且容易感到过于担忧。

（吉隆坡18日讯）全球研调公司益索普（Ipsos）进行的2018年认知危机调查显示，大马人的经济、气候变化及人口情况看法不太正确，而且容易感到过于担忧。

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调查显示，34%的大马人认为失业是国家所面临的三大问题之一，比失业更严重的问题则是腐败、犯罪和暴力。

Ipsos针对年龄低于65岁的成年人最新认知危机研究，针对大马和其他36个国家的“网络公民”对他们的社会、经济、人口、环境和其他关键问题有哪些正确的看法，而哪些想法又是错误的。

Ipsos展开认知危机研究已迈入第五个年头，旨在指出人们通常会如何以某种方式思考，而环境会如何影响人们的错误看法。

严重高估可再生能源比例

调查指出，虽然大马的失业率仅仅是3%，但大马人认为有近一半，约49%的本地人失业或正在找工作。

“在估计正在失业和寻找工作的国人比例方面，大马是准确度最低的国家之一，然而不只是在大马，失业率数字在全球也严重被高估，平均认知的差距为34%。”

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在气候变化方面，大马人严重高估了可再生能源在我国能源中所占的比例，平均估计国内的可再生能源达到39%，而现实中只有5%。

“这个认知差距高达34%，远远高于全球8%的平均水平和任何其他被调查的国家。”

不知18年来全球气温上升

另外，过去18年中有17年是有史以来气候最炎热的，然而每个国家都低估了过去18年的全球气温上升，平均估计只有9年有气温上升；大马人的情况略好一些，估计过去18年中有10年是最热的。

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至于人口情况，大马人过度高估老年人口的增长水平。

“大马人平均估计有57%的人口将在2050年超过65岁，而实际的预测仅为16%。”

调查也指出，世界各地的人民普遍上高估了移民和穆斯林人口的比例。

“就大马而言，移民的认知差距是27%（认知36%对实际9%），而在猜测穆斯林的人口比例时，与世界其他地方相比，大马人则相当准确。”