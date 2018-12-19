郑丁贤·努鲁，可以更勇敢一些
说得大胆一些，“烈火莫熄”的政改议程，已经成为很多人的仕途工具，以及竞选时的廉价口号；只有少数人还有“烈火莫熄”的光环，而其中一人就是努鲁依莎。
努鲁辞掉公正党党职的消息，几个小时内传遍全城，大家也纷纷猜测她辞职的原因。
这些猜测包括：
1.她对希盟政府／政党的表现失望，特别是准备接纳巫统议员，或是准备和巫统一方合作，这将导致希盟的改革议程失去方向，甚至造成希盟的分裂。
（几天前，她大力反对接纳跳槽议员，认为这违背了人民的委托，让民主毫无意义可言。）
2.公正党的内斗并未结束，阿兹敏继续排挤拉菲兹派；作为拉菲兹的盟友，她辞党职以示抗议。
（宣布辞职后，她在推特回覆拉菲兹，称支持拉菲兹竞选署理主席是她的最佳选择。）
3.她对安华的一些做法无法苟同。安华过去通过妻子和女儿，对公正党强行贯彻自己的意志，一些做法努鲁并不同意，但又未能违抗，让她左右为难，惟有求去。
（马哈迪和安华的相位之争趋于白热化，互相拉拢巫统来壮大本身的力量。努鲁固然要安华上位，但她更希望是和平交棒，而不是恶斗交战。别忘了，大选前还是努鲁亲自到伦敦挽留马哈迪留在希盟，才促成政权轮替；这也让努鲁对马哈迪有另一番感情和感激。）
除了上述3个推测，有人猜测，安华已经回到政治主流，努鲁为了避免家族裙带风的指责，选择辞职以得到社会认同。
也有人认为，努鲁认为自己的政途发展有限，在安华出任首相之后，更加不可能父女一同入阁，于是选择淡出政治，回归家庭。
在这些推测之中，我不认为是任何一个单一的因素，而主要是1+2，也就是对政治现状的失望，加上公正党的内斗，让她意兴阑珊；当然，第3个因素也有可能，而且很重要，只不过，安华家庭的内情，无法得到证实。
在大马众多政治人物中，努鲁是一个让人可以看到原则，也看到未来的人物。
说得大胆一些，“烈火莫熄”的政改议程，已经成为很多人的仕途工具，以及竞选时的廉价口号；只有少数人还有“烈火莫熄”的光环，而其中一人就是努鲁依莎。
这么多年来，努鲁没有变成滑溜溜的政客，还保留她的清新和纯真，获得朝野的认同，她的支持度也跨越种族和宗教，成为一种未来的指标。
或许就是这种坚持，让她对当前混浊的政局，无休无止的内耗，产生排斥，不愿泡在这个大染缸里。
在政治上，能够做出如此抽身的决定，需要有一定的勇气。努鲁做到了这一步。
不过，真正大无畏的勇气，不是选择抽身离去，而是坚持下去，不计成败的付出力量，改革到底。
选择退出，其实很简单；接受挑战，奋斗下去，才是困难，但也更可贵。
当然，如果这个大染缸已经污浊不堪，泡在里头只会污秽自己，那么，可以另辟蹊径，开创新的天空。
很多人等待努鲁，以及其他清新的有志之士，创立一个跨族群的新政党，有别于国阵和希盟的旧政治，实现一个新大马的想像。
开创新局，更是无比珍贵的勇气。
文章来源：
星洲日报／非常常识·作者：郑丁贤·《星洲日报》副执行总编辑·2018.12.19
郑丁贤·努鲁，可以更勇敢一些
努鲁辞掉公正党党职的消息，几个小时内传遍全城，大家也纷纷猜测她辞职的原因。
这些猜测包括：
1.她对希盟政府／政党的表现失望，特别是准备接纳巫统议员，或是准备和巫统一方合作，这将导致希盟的改革议程失去方向，甚至造成希盟的分裂。
（几天前，她大力反对接纳跳槽议员，认为这违背了人民的委托，让民主毫无意义可言。）
2.公正党的内斗并未结束，阿兹敏继续排挤拉菲兹派；作为拉菲兹的盟友，她辞党职以示抗议。
（宣布辞职后，她在推特回覆拉菲兹，称支持拉菲兹竞选署理主席是她的最佳选择。）
3.她对安华的一些做法无法苟同。安华过去通过妻子和女儿，对公正党强行贯彻自己的意志，一些做法努鲁并不同意，但又未能违抗，让她左右为难，惟有求去。
（马哈迪和安华的相位之争趋于白热化，互相拉拢巫统来壮大本身的力量。努鲁固然要安华上位，但她更希望是和平交棒，而不是恶斗交战。别忘了，大选前还是努鲁亲自到伦敦挽留马哈迪留在希盟，才促成政权轮替；这也让努鲁对马哈迪有另一番感情和感激。）
除了上述3个推测，有人猜测，安华已经回到政治主流，努鲁为了避免家族裙带风的指责，选择辞职以得到社会认同。
也有人认为，努鲁认为自己的政途发展有限，在安华出任首相之后，更加不可能父女一同入阁，于是选择淡出政治，回归家庭。
在这些推测之中，我不认为是任何一个单一的因素，而主要是1+2，也就是对政治现状的失望，加上公正党的内斗，让她意兴阑珊；当然，第3个因素也有可能，而且很重要，只不过，安华家庭的内情，无法得到证实。
在大马众多政治人物中，努鲁是一个让人可以看到原则，也看到未来的人物。
说得大胆一些，“烈火莫熄”的政改议程，已经成为很多人的仕途工具，以及竞选时的廉价口号；只有少数人还有“烈火莫熄”的光环，而其中一人就是努鲁依莎。
这么多年来，努鲁没有变成滑溜溜的政客，还保留她的清新和纯真，获得朝野的认同，她的支持度也跨越种族和宗教，成为一种未来的指标。
或许就是这种坚持，让她对当前混浊的政局，无休无止的内耗，产生排斥，不愿泡在这个大染缸里。
在政治上，能够做出如此抽身的决定，需要有一定的勇气。努鲁做到了这一步。
不过，真正大无畏的勇气，不是选择抽身离去，而是坚持下去，不计成败的付出力量，改革到底。
选择退出，其实很简单；接受挑战，奋斗下去，才是困难，但也更可贵。
当然，如果这个大染缸已经污浊不堪，泡在里头只会污秽自己，那么，可以另辟蹊径，开创新的天空。
很多人等待努鲁，以及其他清新的有志之士，创立一个跨族群的新政党，有别于国阵和希盟的旧政治，实现一个新大马的想像。
开创新局，更是无比珍贵的勇气。
文章来源：星洲日报／非常常识·作者：郑丁贤·《星洲日报》副执行总编辑·2018.12.19