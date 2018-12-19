爱滋病理会：控制感染效果有限．反对强制婚前验HIV 马来西亚爱滋病理事会反对副首相兼妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎的建议，落实强制非穆斯林进行婚前爱滋病（HIV）检测的政策。

（吉隆坡18日讯）马来西亚爱滋病理事会反对副首相兼妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎的建议，落实强制非穆斯林进行婚前爱滋病（HIV）检测的政策。

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“爱滋病病毒检测不是一项有效的长期解决方案，同时应该在人民自愿下进行，而非强制性；这也符合世界卫生组织（WHO）不承认任何非自愿性检验的做法。”

该会今日发文告说，未婚夫妇婚前只需进行一次爱滋病检验，但感染爱滋病的风险却伴随终生，因此即便检验结果是阴性反应，也不意味着伴侣成家后不会感染爱滋病。

“一个检验结果呈阴性反应的人，若涉及高风险活动，如在没有带安全套下进行性行为和共用受污染的针头，并不能保证一直不受感染。”

该会指出，如果没有特别做防范措施，强制爱滋病检测对控制病毒感染的效果是有限的，所以他们支持人民自愿性进行检测。

该会说，人民在进行爱滋病检测前后，都应该得到相关辅导，讨论预防和治疗方法。

“大马爱滋病理事会将随时准备为任何相关部门提供协助和意见，达成最佳方案。”