畅谈守护潮汕文化．槟潮州人赴华录《国家宝藏》 槟城潮州人受邀到中国参与录制大型国宝节目，娓娓道出守护潮州文化的坚持，也展现潮州人的敬祖坚韧精神，致力修复槟城潮州人的祠堂韩江家庙，保住潮州建筑风格。

林玉裳（左二）传承潮汕血脉乡情的热血令人激赏很感动。左为张国立，右起为国宝守护人肖央及刘昊然。

（槟城18日讯）槟城潮州人受邀到中国参与录制大型国宝节目，娓娓道出守护潮州文化的坚持，也展现潮州人的敬祖坚韧精神，致力修复槟城潮州人的祠堂韩江家庙，保住潮州建筑风格。

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讲潮州话长大的潮州人林玉裳，在中国中央广播电视总台央视综艺频道（CCTV-3）大型文博探索节目《国家宝藏》第二季于12月16日（星期天）播出的第二期节目中亮相，对守护潮汕文化努力侃侃而谈。

而在节目尾声，她也要求主持人让槟城潮州人一起入镜宣读“守护金漆木雕大神龛、守护历史、守护血脉乡情”的誓言，因为她认为，这个荣誉，是属于槟城潮州人的。

林玉裳有份参与的“金漆木雕大神龛”录影片段，可通过谷歌或优管（YouTube）搜索“金漆木雕大神龛国宝守护人”这组字眼找到。

首位受邀参与节目海外华人

林玉裳也是槟城古迹信托会主席，她是第一位受邀参与该节目录制的海外华人。

据知，节目组几经辗转，最后通过槟榔屿潮州会馆才找到了林玉裳参与节目。

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《国家宝藏》第二季的第二期节目由中国广东省博物馆推选其三件重量级国宝，分别是“清乾隆农耕商贸图外销壁纸”、“宋金项饰”及“金漆木雕大神龛”。

在阐述潮汕人血脉乡情的“金漆木雕大神龛”时，林玉裳受邀为这国宝道出其“今生故事”。

该节目由主持人张国立介绍这三件国宝的守护人及历史背景，每件文物的明星守护人表演“前世传奇”，而后由该文物文化传承的相关嘉宾来讲述“今生故事”。

曾参与修复韩江家庙

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林玉裳接受星洲日报记者访问时说，节目组今年7月联系她，而她原本半信半疑，但由于曾看过《国家宝藏》第一季节目，因此有印象。

双方多次联系后，林玉裳在10及11月参与部份录制，然后于12月2日晚在北京摄影棚处正式拍摄。

她说，节目组编导看过潮汕青年去年访问她的视频及报告，所以获悉她参与修复韩江家庙的事迹。

多年前修复的韩江家庙，于2006年获得联合国科教文组织颁发“亚太地区文化遗产保护奖”，也是世界上首个获得联合国大奖的潮汕祠堂。

她笑言，可能是视频及报告那显眼的标题──“世界首个获联合国大奖的潮汕祠堂，竟然不在潮汕！”，吸引了节目组编导目光和看到了她的阐述。

韩江家庙有5个神龛，当年为更完好修复家庙，林玉裳回到潮州研究潮州建筑，也参观了广东省博物馆的“金漆木雕大神龛”，发现神龛上的雕刻与韩江家庙彩绘有奇妙的联系，如寓意长寿的仙鹤、寓意喜上眉梢的喜鹊飞上梅花梢、寓意福禄的梅花鹿、寓意富贵的牡丹花等。

林玉裳：韩江家庙就如我家

林玉裳在节目中感性地谈及韩江家庙就如她家，当年父母在她十五六岁时往生，她是老大，下有4个弟弟妹妹，求学并不容易。

后来她要上大学时申请韩江家庙奖学金，而家庙也资助了她4年，让她得以顺利毕业；之后念大学的弟弟，也同样获得潮州会馆的奖学金。

她说，她在家庙庇护下才有今天，所以她分文不取，义务担起修复韩江家庙的重任，是回馈予家庙的恩情。

林玉裳也说，在宗祠家庙里，建筑只是一个载体，神龛才是家庙的灵魂，而在守护潮州文化方面，包括了物质文化和非物质文化。