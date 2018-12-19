桃田贤斗“回归”之战‧紫盟承诺办更刺激赛事 2018/19赛季紫盟羽球联赛在本周五拉开战火（12月21日至1月27日），届时大马羽球迷期待能观赏精彩赛事，还有机会近距离与球星们接触。

紫盟联赛推介礼上，林耀荣（后排左起）、许少原与林威廉一同出席，球员代表则有沙奇恩（左起）、伊斯干达、林钦华、苏德智、诺艾迪尔、陈康乐、鲁本。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）2018/19赛季紫盟羽球联赛在本周五拉开战火（12月21日至1月27日），届时大马羽球迷期待能观赏精彩赛事，还有机会近距离与球星们接触。

广告

和往年一样，今年同样有8队角逐，包括蒲种联军、安邦再也、沙登、八打灵、甲洞以及新加入的香妃城、大山脚全明星、地不佬，届时蒲种联军将为卫冕而战。

已经进入第5个赛季的紫盟联赛，周二在Quill City购物广场举行推介礼，紫盟首席执行员许少原承诺将把更多紧张刺激的赛事呈现给观众，他还宣布世界第一男单桃田贤斗将代表参赛队伍之一的安邦再也出战。

提供年轻球员平台

他说：“一直以来，我都认为紫盟联赛能为年轻球员提供一个比赛的平台，创造这个赛事并不断提高至高水平，从而吸引了来自世界各地的优秀球员参赛。这次紫盟将会是桃田的回归之旅，他曾经在这里获得丰富经验，成为了世界级球员。”

同时，少原借此推广官方线上电台Aforadio.com，后者将会通过网络把紫盟最新球赛消息带给每一位球迷。赛制方面，紫盟将会分成2个阶段，第一阶段将会以初赛形式进行，各队都会相互交手，最后将决定决赛圈最后名次和种子队。

当天出席的包括许少原、紫盟总监林耀荣、Aforadio首席执行员林威廉、各队球员代表有林钦华、苏德智、陈康乐、伊斯干达、沙奇恩、诺艾迪尔、鲁本。

广告

德智盼明年会更好

23岁男单自由人苏德智刚在孟加拉羽球国际挑战赛夺得久违冠军，他希望在明年多参加比赛，以便能重回世界前100名。

自从8月被国家队除名后，苏德智没有一蹶不振，相反他参加了5个赛事，上周还在孟加拉终结了5年冠军荒。

代表香妃城出战紫盟联赛的他，受访时谈到自己这几个月的表现和改变，他说：“离开国家队后，压力没那么大了，自己打得比较轻松。之前在国家队，我的世界排名一度跌到200名外。

广告

出来当自由人后，我四处参加比赛，表现一点一点提升。”

苏德智从9月起连续参加了阿德莱德国际挑战赛（8强）、悉尼国际系列赛（亚军）、印度国际挑战赛（8强）、尼泊尔国际系列赛（亚军），再到孟加拉国际挑战赛索得冠军，其进步有目共睹。

已找到赞助商资助

询问德智离开国家队后的计划，他表示已找到了赞助商，“目前还在洽谈阶段，对方愿意承担我参赛的费用、机票和住宿，还会提供健身房让我锻炼体能，福利很好。希望能签至少2至3年，这样我就不必自费参赛。训练方面，我还没找到教练，但有时会跟前国家队队友刘国伦、张崴烽对练。”

“明年参赛主要还是小比赛，因为要提升世界排名（现今第189位），目标是冲进前100名，如果能打超级300赛、500赛就更好。”

苏德智也表示，自己可能不会再回到国家队，但如果获得代表参加汤姆斯杯等赛事，他愿意为国家效劳。