无牌骑摩哆．遇警逃撞停泊车．2少年一抛飞一插进车 14岁少年无牌驾驶遇巡警心虚，在飞骑摩哆车逃走时撞上停在屋前的四轮驱动车，结果后座乘客以血肉之躯撞入车头挡风镜，割伤浑身是血，骑士则翻抛至车后十余尺处。

摩哆车撞中四轮驱动车后，后座乘客飞起直接击穿挡风镜。（图左）坐在摩哆车后座的少年被挡风玻璃割伤，衣服亦染成血衣。（图：星洲日报）

（雪兰莪．万挠18日讯）14岁少年无牌驾驶遇巡警心虚，在飞骑摩哆车逃走时撞上停在屋前的四轮驱动车，结果后座乘客以血肉之躯撞入车头挡风镜，割伤浑身是血，骑士则翻抛至车后十余尺处。

广告

事发后，乘客头脸和身上有多处割痕、腹部、背部亦有多处瘀青，车祸发生约1小时后伤口仍然不住滴血，在马路留下许多血迹，但行动自如，估计仅受皮外伤。骑士虽无明显伤痕，但却瘫坐在地上，申诉腹部和身体疼痛。

偷驾亲属摩哆兜风

这起罕见意外，是于今午约12时15分，在万挠新村2路的一所村屋前发生，被撞的是一部Naza Sorento。摩哆车车头和前轮车轴爆裂，其冲击力之大，可见一斑。

事发时，两名少年皆未配戴头盔、身上亦无大马卡，虽有自报姓名，但因受到少年保护法令所限，必须姑隐其名。

车主先送2少年就医再报案

两名巫裔同龄少年在回答村民询问时，自称住在新村隔壁的马来村，骑士是偷驾亲属的摩哆车载同伴兜风时，在村口遇见巡警，为了摆脱取缔而加速逃进新村。

广告

事发后，两人亲属亦分别赶到现场，骑士的姐姐更一度掉泪，指弟弟常滋事，让她无法安心工作。

在善心车主林康宇（26岁，厨师）和家人的建议下，亲属同意先送两名少年就医，再分头到警局备案。

林康宇指出，他是在屋内听到巨响，出门查看后才发觉飞来无妄之灾。“我走出家门时，刚好见到乘客从挡风镜上爬下来。当时他鲜血披脸，完全看不清头脸，我们均被吓得魂飞魄散，连忙让他进屋漱洗。”

“不幸中的大幸是其头骨盖并未撞爆，否则闹出人命，虽然与我无关但也会感到极度不安。”

广告

“我估计需要约1万令吉来修理被撞得凹陷的车顶、车头防撞杆和车头盖。挡风镜、车内的仪表板、照明灯等等均被撞得破裂，目前仍未知保险是否理赔，如不，只能自叹倒霉。”

他已在今午约1时40分，到万挠警局报案。