走地鸡春节需求高．爱大华饲养者不敢再接订单 农历新年吃“走地鸡”（俗称菜园鸡）一直以来是爱大华华裔家庭传承下来的风俗，因此每年距离新年前的约4个月，不少家庭或家庭式农场就开始购进小鸡饲养，以确保到了新年时每家每户都有“走地鸡”可吃！

活蹦乱跳的“走地鸡”在油棕园内自由走动寻食，有足够的运动量。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远18日讯）农历新年吃“走地鸡”（俗称菜园鸡）一直以来是爱大华华裔家庭传承下来的风俗，因此每年距离新年前的约4个月，不少家庭或家庭式农场就开始购进小鸡饲养，以确保到了新年时每家每户都有“走地鸡”可吃！

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从3年前开始善用环境，在住家附近油棕园内放养“走地鸡”的爱大华哲仁新村家庭主妇詹玉圆说，每年农历新年前夕，“走地鸡”的需求量特别的大，总是出现供不应求的现象，导致她不敢接受预订的订单了。

“目前距离农历新年还有约2个月时间，但订单早在2个月前已开始，结果到了今天，我已不敢接了，因为担心没有鸡交货。”

詹玉圆：小农场仅饲养1200只鸡

詹玉圆向星洲日报《大霹雳》社区报说，由于她只是在油棕园内经营小型农场，最多只能饲养1200只走地鸡，所以即使生意再好，需求量再多，也无法满足所有需求。

“爱大华区的人一直都有农历新年前夕饲养走地鸡的风气，但因近年来有许多家庭已迁居到城市，只在新年时回乡，加上年轻家庭或从新村搬到花园住宅区的家庭，因卫生问题不能养鸡，以致到了新年时，走地鸡的需求量飙升。”

她说，新年吃走地鸡的习俗有两个，第一是大部份的家庭都会用公的走地鸡来拜祭祖先或神明，另一个原因就是认为走地鸡的肌肉结实及咬劲更好，尤其是用来煮福州人新年必吃的红酒鸡面线，一定得用上走地鸡。

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自然放养肉质紧实

《大霹雳》社区报记者前往位于哲仁新村地区的油棕园养鸡场参观访问，一走进农场，尽入眼帘的是散满各个角落的鸡只。

这些鸡在油棕园的宽阔范围内，活蹦乱跳地自由走动寻食，有足够的运动量，怪不得许多老饕都喜欢吃这种以自然放养方式，烹煮后肉质更加紧实及鸡味更浓郁的“走地鸡”了。

林国兴：鸡只重2公斤以上才出售

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协助母亲打理农场的林国兴说，走地鸡需饲养长达3个月半才能出售，因此每年都是在距离农历新年前的4个月就购入小鸡饲养，到了距离新年前的2个星期，开始捉鸡出售或送货了。

“我们除了是以自然方式放养，让鸡有足够的运动量外，也采取最天然的方式，即不为鸡只注射任何药物，也不供给饲料，而是每天准备不同的食物，包括木署条、米粉、面条、椰渣、玉米粉及菜叶等混合饲养，让鸡只食用天然的食物，确保鸡只健康及更有营养。”

他说，由于是以天然的方式饲养，因此相较于只需饲养30多天就可出售的肉鸡，走地鸡需饲养长达3个月，在鸡只的重量达2公斤以上后才可出售。

陈大滏：每天费时准备饲料

也在农场协助的詹玉圆女婿陈大滏说，由于是以天然方式饲养鸡只，所以养走地鸡的工作非常繁重，尤其是每天需花很多时间为鸡只准备食物。

他说，从早上至晚上，一天需饲养多达6次，而且因年尾接近雨季，担心小鸡会淋雨得病，所以每当天黑要下雨时就要到农场驻守，一下起雨就要进到农场把鸡赶入棚架内。

他说，由于客户都是爱大华区的同乡，因此鸡价在新年时没有调涨，售价是每公斤13至14令吉，每户家庭在新年时最少会买上2只，一些人口多的家庭会买上数十只。

阉鸡多汁吃过赞好

在食家口中是“鸡中上品”的阉鸡，近年来大受欢迎，即使价钱再高，还是有人要。

陈大滏说，阉鸡与普通鸡的差别在于，阉鸡是越大越肥越好吃，没有阉过的公鸡在饲养6个月后，肌肉纤维已老化，肉质很韧不易咬嚼，但阉鸡无论多大多肥，它的肌肉纤维仍保持细致、多汁、柔软，所以只要吃过多会赞好。

“今年我们也养了一些阉鸡，而饲养阉鸡的时间比走地鸡要长上一倍，最少要养上7个月，重达6公斤以上才可出售。养得越久越重就越好吃，价钱也越高。”

知多一点

“走地鸡”是自然放养的鸡，在草地或树林等空地上生长，食用的一般是谷、饭、各种菜叶，或是农家吃剩的饭菜，还有大自然的一些小虫，而且鸡常走动，空气质量也比较佳，肉质结实口感好。

鸡只争着抢吃农场主人准备的“天然美食”。（图：星洲日报）

农场主人每天都会采集菜叶让鸡只吃。以自然放养方式饲养的“走地鸡”，是爱大华华裔家庭新年期间的“年菜”之一！（图：星洲日报）