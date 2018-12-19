KLIA泊车费高达357令吉．MELODY阿晨大意付惨痛代价！ Melody电台DJ阿晨在上周末赴港出席万千星辉颁奖典礼，为了方便将车子停放在吉隆坡国际机场（KLIA）首选停车场（Preferred Parking），结果2天后回马付出的泊车代价竟然高达357令吉，令人咋舌。

（吉隆坡19日讯）Melody电台DJ阿晨在上周末赴港出席万千星辉颁奖典礼，为了方便将车子停放在吉隆坡国际机场（KLIA）首选停车场（Preferred Parking），结果2天后回马付出的泊车代价竟然高达357令吉，令人咋舌。

广告

阿晨昨晚在脸书上传一张在吉隆坡国际机场停车场泊车的收据，并写道，“昨晚太累还未回神知道痛。。人生最贵的parking费，只怪自己太大意。”

对于泊车费高达357令吉，网友纷纷留言，“差点贵过机票”了；还有网友幽默授招，“不如说自己弄丢的停车卡，不会更便宜吗？”

无论如何，这个教训也太大了，他的发文也提醒大家，在机场泊车可要看好好才停哦。