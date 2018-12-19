确保无人使用雪花喷雾．葡村平安夜志警站岗 为了安全等因素考量，今年圣诞节平安夜的葡萄牙村将有志愿警卫站岗，以确保没有民众在该村使用雪花喷雾。

葡萄牙村民在圣诞节亮灯仪式上燃放烟花庆祝。（图：星洲日报）

（马六甲18日讯）为了安全等因素考量，今年圣诞节平安夜的葡萄牙村将有志愿警卫站岗，以确保没有民众在该村使用雪花喷雾。

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马丁：将在各角落贴告示牌

甘榜阿达乡村社区管理理事会主席马丁表示，葡萄牙村将于近期在各个角落贴上告示牌，禁止民众玩雪花喷雾，以避免不必要的危险、争执及卫生问题，若有民众持有该物品，志愿警卫将向前没收并给予劝告。

此外，为了缓解交通阻塞问题，该村即日起也有志愿警卫在圣诞节季节期间维持交通，以让汽车从村口单向进入，并从另一条花园路出去的方式舒缓交通。

他是昨晚在葡萄牙圣诞节亮灯仪式后，向记者发表谈话。

将没收雪花喷雾给予劝告

马丁表示，民众手中若持有雪花喷雾，志愿警卫将会没收，但是不会逮捕这些民众，而是给予劝告。

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“一直以来很多人到这里倒数时都会玩雪花喷雾，但是那是非常危险的物品，且民众经常因此而发生争执。”

他也说，除了上述问题，倒数后大家也会留下许多首尾，堆积成山的罐子留在该村。

“虽然有些晚，但这样的教育始终要开始，我们也会在脸书上分享信息，平安夜当天我们也会做出广播。”

料有30万人到访葡村

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另一方面，马丁指出，预计在整个圣诞期间，将会有30万人到访葡萄牙村，而最拥挤的日期是12月23日、24日、25日及31日。

他说，该村大约有120住家，90%的村民将会装饰他们的住家，而今年的该处圣诞节的主题为“以马内利-神与我们同在”。

鼓励步行避免交通拥挤

他鼓励民众圣诞节季节期间步行进来葡萄牙村，因为交通拥挤是该处在这季节的问题。

“我们也会聘请志愿警卫团，在这期间指挥交通，让车子单向进入该村，另一条路单向出去，以解决道路拥挤问题。”

另一方面，甲市区国会议员邱培栋昨晚受邀主持葡萄牙村圣诞亮灯仪式，林宣布拨款1万令吉给该乡村社区管理事会。

邱培栋：将建议政府拨款葡村

邱培栋说，去年该村人民自动自发建起耶稣塑像，行动党议员和村民一起坚持抗争到底，把塑像建起，今天我们仍可以看到该塑像在该处肃立着。

“这证明了这不是一个敏感课题，并展现马来西亚是一个多元宗教、文化的一个国家，而且我们也看到该塑像建起后，可以吸引更多游客，无形中促进甲州旅游业。”

他也说，他将会建议州政府制度化拨款给该村用于装饰圣诞节，此外，也希望私人企业以社会责任的方式，赞助该村的布置费用。

葡萄牙村乡村社区管理理事会主席嘉欣达也在场。

邱培栋（左二）主持亮灯仪式；右一为马丁；右三为贾金达。（图：星洲日报）

贾金达（左起）、马丁及邱培栋探访葡萄牙村村民。（图：星洲日报）

葡萄牙村圣诞节装饰，富有圣诞节气氛。（图：星洲日报）

葡萄牙村广场的植物都“披上”了灯饰。（图：星洲日报）