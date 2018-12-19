主题乐园见曙光 云顶大马涨逾6%‧马股早盘大升10.48点
主题乐园见曙光 云顶大马涨逾6%‧马股早盘大升10.48点
（吉隆坡19日讯）隔夜美国股市收高，提振市场的情绪，大马股市在这股力量的支持下，早盘走势上涨。
截至中午12点30分，富时综合指数大升10.48点，至1645.79点。
富时全股项指数升66.12点，报11229.19点；富时创业板指数报4215.11点，升26点。
涨升股408隻，下跌股307隻，245隻股平盘；成交量达10亿9000萬股，总值8亿9589萬令吉。
雲顶早前因为华特迪士尼（Walt Disney）及21世纪霍士公司（Twenty-First Century Fox）终止建造霍士世界主题乐园的合约，导致雲顶高原主题乐园蒙上蒙上阴影。
不过，雲顶集团主席兼首席执行员丹斯里林国泰最近大排定心丸，表示主题乐园将会如期在2019年初开幕。
雲顶主题乐园按计划开幕的消息，提振雲顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）的股價撒上升6.36%。
截至中午12点30分，该股报3.01令吉，扬18仙，共5881萬1800股易手。
其他重量级股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）涨3仙，报9令吉25仙。
大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）升30仙，报24令吉56仙。
国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）挂9令吉12仙，下跌3仙。
国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）报12令吉70仙，没有起落。
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