温利山质疑建国契约是否依然有效 （古晋19日讯）前峇都林当区州议员温利山表示，砂政府根据1963年大马建国契约索回权益的关键问题是，该契约是否是有效的国际契约？

（古晋19日讯）前峇都林当区州议员温利山表示，砂政府根据1963年大马建国契约索回权益的关键问题是，该契约是否是有效的国际契约？

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他指出，若早前违反契约条款导致该契约无效，那么联邦政府及砂沙政府在重新谈判前，应宣布契约已经无效。



“而一旦契约已无效，砂政府应该采取果敢政治决定，在重新谈判契约条款及内容前，从马来西亚联邦脱离。同时，是否重新参组马来西亚，应全权交给砂人民决定。”



温利山今日透过文告表示，据他所知，当年马来西亚根据1963年建国契约成立时，许多法律专家都视该契约为无效的协议。这意味着，既然是协议无效，马来西亚当初就不该成立。



另一方面，温利山表示，首相敦马哈迪在内阁特别委员会中，究竟是首相，还是马来亚联邦代表的身份？实际上，马哈迪不应该列在特别内阁委员会中，因为作为首相，他的出现将大大限制该委员会的任何决定，尤其是其领导下的成员将无法畅所欲言，毫无顾虑地提出自己的观点。



“为了减轻砂政府法律顾问拿督冯裕中及砂律政司拿督达拉玛目肩膀上的压力，砂政府应考虑聘请法律界重量级的帮手，比如女皇律师（Queen Counsels）。”



他强调，砂沙权益的法律及政治因素是极其复杂的，若砂拉越在索权课题上无太大进展或成果，在内阁特别委员会中的砂政府、砂行动党及砂公正党代表应负起全部责任。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）