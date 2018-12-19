遭继父强暴诞女婴反被控谋杀 女子坐牢18月终获公道 一名20岁女子遭遭七旬继父强奸，去年诞下女婴，身为受害人的她竟涉自行堕胎被当局以“企图谋杀”罪起诉，面临20年徒刑。如今历经18个月的拘押，最终迎来人生曙光，法官于本周一还她公道，将她无罪释放。

（萨尔瓦多19日讯）一名20岁女子遭七旬继父强奸，去年诞下女婴，身为受害人的她竟涉自行堕胎被当局以“企图谋杀”罪起诉，面临20年徒刑。如今历经18个月的拘押，最终迎来人生曙光，法官于本周一还她公道，将她无罪释放。

广告

据英媒《BBC》报道，20岁的科特斯（Imelda Cortez）自12岁起就被继父强奸，去年4月，在厕所诞下一名女婴。事发当时，科特斯因疼痛及流血不止被送院，医生却怀疑她试图进行堕胎报警。



接获投报后的警方，立即展开调查。尽管婴儿被发现时没有任何伤痕，但警方指，由于科尔特斯从未告诉任何人她怀孕，产子后也没有替婴儿寻求治疗，所以果断地以企图谋杀罪起诉她。

虽然科尔特斯一直坚持自己无辜，声称不知道怀孕，但警方在她住院1周后，终究将她送进监狱。

此案件之所以会曝光，是因为在科尔特斯在留院观察期间，她的继父曾到医院，对她进行恐吓，倘若她敢说出自己遭性侵一事，就会把她、她的母亲以及兄弟姐妹通通杀死。此对话被一名病患听到后，立即告知护士，护士随即报警。

在经DNA测试后，证实女婴的父亲就是科尔特斯的继父。警方立即拘留她的继父，但目前还未被起诉。

图：科特斯周一出庭受审。（法新社）

广告

科特斯周一再次出庭受审，法官称由于科尔特斯童年时遭到性侵，不知道自己怀孕，更没有试图杀死自己的孩子。因此裁定她无罪释放。

法庭外的民众以及亲朋好友听到判决结果后，欢欣鼓舞，并在科特斯步出法庭时，给她拥抱。

科特斯的代表律师事后感慨地表示，“这结果让面对同样指控的女性看到了希望。”

报道也说，科尔特斯在坐牢期间，不仅没有获得心理辅导，更不允许见女儿，引起公愤。

广告

图：被无罪释放的科特斯，步出法庭时获民众热烈欢迎。（图：法新社）

萨尔瓦多是一个位于中美洲北部的国家，当地有明文禁止堕胎。即使女性被强奸怀孕，也必须生下来。

若有孕妇经历流产或胎死腹中后亦被控以谋杀罪，大部份被判处监禁30到40年。

该国家的女性地位卑微，每天都有性暴力事件发生。自2000年以来，萨尔瓦多就有100多人被判定犯有与堕胎有关的罪行。