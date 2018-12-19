凯里 努鲁 拉菲兹会面·拉菲兹：否认要创新政党
凯里 努鲁 拉菲兹会面·拉菲兹：否认要创新政党
（吉隆坡19日讯）巫统林茂区国会议员凯里、公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎及政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹会面，是为了秘密筹备创立新政党？
拉菲兹郑重否认自己会退出公正党及跳槽，也否认3人要创立新政党。
他发表推文感谢马来报章《每日新闻》报道3人的午餐饭局，并开玩笑说他们这次见面，是拉菲兹要教凯里及努鲁依莎“增肥”。
“完全没有讨论跳槽，创党啦……凯里教我怎么用Instagram滤镜、努鲁依莎给我孩子上学贴士，我分享要如何变肥。”
《每日新闻》报道，相信凯里、努鲁依莎及拉菲兹这3名年轻领袖的饭局，是要推动一个以年轻人为主的新党。
尤其，努鲁依莎毫无预警抛下震撼弹宣布辞去所有党职，以及凯里越来越大胆公开批评巫统领导层以后，这样的揣测越传越烈。
尽管拉菲兹在公正党党选挑战署理主席职失败，但他的Invoke中心与年轻人有诸多接触。
报道指出，上述领袖的其中一位好友，但不愿具名的年轻领袖对于这个传言并不知情。
“我不确定，没听他说过，可能只是揣测而已，现阶段他还是坚持留在党内。”
不过，他表示这名领袖的政治理念，已开始与党内领袖有些不同，他尤其不希望国内政治总是被种族情绪牵引。
雪州诚信党前选举局主任嘉法三苏丁受访时不排除这样的可能性，表示三人结盟的传言已经在政治圈子传开，至于是真是假，只有他们三个自己知道。
他也说，3人都是非常具有影响力的政治人物，他们的合作能促成一个新政党的诞生，传递“新马来西亚”讯息，随着年轻选民逐步增加，这个新政党也肯定可以吸引到年轻人及年轻选民的支持。
嘉法三苏丁过去曾是巫统就46精神党党员，也曾加入伊党，如今身在诚信党。
根据选举委员会在第14届全国大选的数据，年龄介于21至39岁的年轻选民是选民结构中比例最大的群体，占全国选民的14.9%，达709万人。
许多政治分析员预测，年轻选民将会是第15届全国大选的造王者，大部份年轻选民支持哪个政党，那个政党就能成功赢得政权。
更何况，青年及体育部长赛沙迪目前也计划将合格选民年龄从21岁下调至18岁，一旦国会顺利通过这个修改选民年龄限制的条文，我国选民人数将会剧增。
Terima kasih @bharianmy buat liputan saya, @n_izzah & @Khairykj makan tengahari.https://t.co/lG8PAFoAoj— Rafizi Ramli (@rafiziramli) December 19, 2018
Langsung tak bincang lompat ka, buat parti ka.
KJ ajar saya mcm mana nak pakai filter Insta.
Izzah bg tips sekolah anak.
Saya bg tips mcm mana nak gemuk.
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