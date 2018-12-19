凯里 努鲁 拉菲兹会面·拉菲兹：否认要创新政党 巫统林茂区国会议员凯里、公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎及政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹会面，是为了秘密筹备创立新政党？

网民sakinah在推特分享努鲁依莎（中）、拉菲兹（左）以及凯里（右）在孟沙一间餐馆聚餐的照片。（照片来源：sakinah）

（吉隆坡19日讯）巫统林茂区国会议员凯里、公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎及政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹会面，是为了秘密筹备创立新政党？

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拉菲兹郑重否认自己会退出公正党及跳槽，也否认3人要创立新政党。

他发表推文感谢马来报章《每日新闻》报道3人的午餐饭局，并开玩笑说他们这次见面，是拉菲兹要教凯里及努鲁依莎“增肥”。

“完全没有讨论跳槽，创党啦……凯里教我怎么用Instagram滤镜、努鲁依莎给我孩子上学贴士，我分享要如何变肥。”

《每日新闻》报道，相信凯里、努鲁依莎及拉菲兹这3名年轻领袖的饭局，是要推动一个以年轻人为主的新党。

尤其，努鲁依莎毫无预警抛下震撼弹宣布辞去所有党职，以及凯里越来越大胆公开批评巫统领导层以后，这样的揣测越传越烈。

尽管拉菲兹在公正党党选挑战署理主席职失败，但他的Invoke中心与年轻人有诸多接触。

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报道指出，上述领袖的其中一位好友，但不愿具名的年轻领袖对于这个传言并不知情。

“我不确定，没听他说过，可能只是揣测而已，现阶段他还是坚持留在党内。”

不过，他表示这名领袖的政治理念，已开始与党内领袖有些不同，他尤其不希望国内政治总是被种族情绪牵引。

雪州诚信党前选举局主任嘉法三苏丁受访时不排除这样的可能性，表示三人结盟的传言已经在政治圈子传开，至于是真是假，只有他们三个自己知道。

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他也说，3人都是非常具有影响力的政治人物，他们的合作能促成一个新政党的诞生，传递“新马来西亚”讯息，随着年轻选民逐步增加，这个新政党也肯定可以吸引到年轻人及年轻选民的支持。

嘉法三苏丁过去曾是巫统就46精神党党员，也曾加入伊党，如今身在诚信党。

根据选举委员会在第14届全国大选的数据，年龄介于21至39岁的年轻选民是选民结构中比例最大的群体，占全国选民的14.9%，达709万人。

许多政治分析员预测，年轻选民将会是第15届全国大选的造王者，大部份年轻选民支持哪个政党，那个政党就能成功赢得政权。

更何况，青年及体育部长赛沙迪目前也计划将合格选民年龄从21岁下调至18岁，一旦国会顺利通过这个修改选民年龄限制的条文，我国选民人数将会剧增。