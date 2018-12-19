巫统情况危急·政治分析师：需在加护病房治疗 据政治分析师描述，倘若把巫统形容成一名病人，那么巫统是属于加护病房里的那种，状况十分危急。

巫统主席拿督斯里阿末扎希，18日晚上宣布由署理主席拿督斯里莫哈末哈山代为执行其巫统主席职务，立即生效。

（吉隆坡19日讯）据政治分析师描述，倘若把巫统形容成一名病人，那么巫统是属于加护病房里的那种，状况十分危急。

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“像是人生病的时候，我们会透过手术途径或药物治疗来解决症状。以糖尿病患者来说，倘若不截肢，情况只会更严重。”

马来西亚工艺大学（Universiti Teknologi Malaysia,UTM）的政治分析员马兹兰阿里博士在被问及巫统如今面临的危机时，给出这个生动的比喻。

他强调，巫统应举行特别大会，并重新推选党主席，以重拾各级党员的信任。

“目前情况看来，基层以及中层的党员，不尊重巫统中央领导层。”

“巫统主席拿督斯里阿末扎希涉嫌贪污的指控，是无法在短期内得到解决的。”

他更指出，沙巴巫统的退党潮使得巫统陷入瘫痪，而同样的风险也可能在其他州发生。

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马兹兰博士表示，阿末扎希将主席职务交给署理主席拿督斯里莫哈末哈山，无法遏制现有分裂，只能短时间缓解党内危机。

“何况连阿末扎希都坦言，如今巫统内部份成多派，然而当中就有不同意巫统与伊斯兰党合作的。”

据马兹兰博士推测，倘若巫统无法在第15届大选中完全恢复，马来选民（包括巫统党员）会寻找新的避风港。