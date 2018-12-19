巫统情况危急·政治分析师：需在加护病房治疗
2018-12-19 14:15
巫统情况危急·政治分析师：需在加护病房治疗
据政治分析师描述，倘若把巫统形容成一名病人，那么巫统是属于加护病房里的那种，状况十分危急。
（吉隆坡19日讯）据政治分析师描述，倘若把巫统形容成一名病人，那么巫统是属于加护病房里的那种，状况十分危急。
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“像是人生病的时候，我们会透过手术途径或药物治疗来解决症状。以糖尿病患者来说，倘若不截肢，情况只会更严重。”
马来西亚工艺大学（Universiti Teknologi Malaysia,UTM）的政治分析员马兹兰阿里博士在被问及巫统如今面临的危机时，给出这个生动的比喻。
他强调，巫统应举行特别大会，并重新推选党主席，以重拾各级党员的信任。
“目前情况看来，基层以及中层的党员，不尊重巫统中央领导层。”
“巫统主席拿督斯里阿末扎希涉嫌贪污的指控，是无法在短期内得到解决的。”
他更指出，沙巴巫统的退党潮使得巫统陷入瘫痪，而同样的风险也可能在其他州发生。
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马兹兰博士表示，阿末扎希将主席职务交给署理主席拿督斯里莫哈末哈山，无法遏制现有分裂，只能短时间缓解党内危机。
“何况连阿末扎希都坦言，如今巫统内部份成多派，然而当中就有不同意巫统与伊斯兰党合作的。”
据马兹兰博士推测，倘若巫统无法在第15届大选中完全恢复，马来选民（包括巫统党员）会寻找新的避风港。
文章来源：星洲网·2018.12.19
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