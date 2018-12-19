5公里路8死亡大洞．兄弟会要上告布城与雪州苏丹 马路太烂了，万挠兄弟会要上告布城与雪州苏丹，使之成为全国性议题，为万挠人主持公道！

虽然当局多次重铺马路，但只要淹水便前功尽弃，马路反而出现更深的坑洞。（图：星洲日报）

巫裔骑士Hanif Torts摄录马路的“惨状”，以提醒民众小心。（图：星洲日报）

焦点社区：万挠B27州际公路

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（雪兰莪．万挠18日讯）马路太烂了，万挠兄弟会要上告布城与雪州苏丹，使之成为全国性议题，为万挠人主持公道！

艾札：如被炸弹炸过

该会负责人艾札申诉，原订于2015年竣工的B27州际公路扩建工程已延工多时，致使修建中的马路不堪大水冲击，从万挠永旺广场起至绍嘉娜花园入口处约仅有5公里的距离，路上却有超过8个很可能会造成死亡车祸的大洞。

“路面如同被炸弹炸过，大小坑洞密布，摩哆骑士摔伤和轿车碰撞的事件不绝于耳，民众的怨声达到了沸点，我们已忍无可忍。兄弟会给予时限至年杪，在2019年开年时，若路况无明显改善，我们会收集签名上表苏丹，并且直接到布城抗议。”

他告诉《大都会》社区报记者，于日前在脸书发出长文，点名雪州大臣阿米鲁丁及士拉央国会议员梁自坚追问有关B27的路况，并质问当局是否有意边缘化万挠和漠视人民疾苦后，在3天内便有1667人分享其帖文。

万挠兄弟会的帖文，在3天内被转了1600余次。

华裔网民亦申诉马路太烂，危及交通安全。





吁万挠人多分享投诉贴文

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“在600余个留言中，估计有逾90%是在声讨当局办事不力。兄弟会呼吁更多的万挠居民分享贴文，直至政府看到我们的心声为止。”

他也挑战人民代议士亲自搬到万挠居住一个月，每日以烂路出入，方能了解民困。

兄弟会在脸书中撰文指B27逢雨必灾，质疑雪州并无能解决问题的水利专家或工程师。

“难道大臣仅是过来一日游和宣布拨款就算了事？首相敦马哈迪宣布那么多新工程，为何对万挠的基本设施却不闻不问？”

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工程部未给予缓助

艾札也指鹅唛县工程局在事件中遭万夫所指，但工程部却始终噤若寒蝉，未给予任何缓助。

“人民投诉了这么久，希盟政府难道一无所知？何时方要兑现诺言，是要人民再等一或两年？等了就肯定会解决问题吗？在马路进行扩建时，当局为何没有确保人民拥有安全的交替道？发生在B27道上的交通意外报告，警方要到什么时候才写得完？”

“国会议员和州议员又要在国会与州议会重提B27到何年何月？”

艾札提醒政府和代议士别把人民当乞丐，因为人民是纳税人，有权要求领取政府薪金与津贴者履行维护人民基本权益的公职。

他说，虽然在贴文上载后当局有派员铺路，但长达5公里的烂路却只铺了100公尺，根本于事无补。

骑士来回拍实况提醒民众

B27路烂以致崎岖难行的状况，已在该区形成一股怨气。各族网民尤其是华裔，自9月以来每逢刮风下雨便不住在各社区脸书上发文，抨击有关此事，呼吁国州议员除了开会检讨，亦需取出实际方案解决民困。

一名自称为哈尼夫（Hanif Torts）的巫裔骑士更特别带备摄像镜头，来回走一遭以摄下马路的处处陷阱，再上载至优管（youtube）提醒公民马路有杀机。他多次因为摩哆车撞洞和弹跳，而在自述时变得结巴以及言不成句，使他连连叹息。

此外，亦有印裔网民开贴轰炸，指州政府在509前曾声言由于得不到联邦的资助所以路况不佳，但在希盟获得联邦政权后情况依然毫无改善。

印裔网民亦不住发文抨击马路交通不安全。





工程局于日前已重铺道路，但被万挠网民轰炸指在长达5公里的烂路中，只铺100公尺是于事无补。（图：星洲日报）

巫裔骑士Hanif Torts摄录马路的“惨状”，以提醒民众小心。

水灾过后，路况可用“惨不忍睹”来形容。（图：星洲日报）



新闻背景

B27扩建工程原订2015年完工

B27扩建工程原订于2013年1月15日动工，因征地而两度展延至2014年8月和2015年1月。工程本订于2015年12月完工，疏散该道日益不胜负荷的庞大交通流量，后因为征地、移除地底电缆与修改贡河河道的工程庞大而拖延至今。