闯巴士吐口水打司机．青年控伤人罚1千 硬闯入巴士吐口水及拳打司机，华青今日被控伤人后认罪，被罚款1000令吉或以3个月监禁代替。

闯巴士吐口水及拳打司机的被告（右）认伤人罪，被罚款1000令吉。（图：星洲日报）

（槟城18日讯）硬闯入巴士吐口水及拳打司机，华青今日被控伤人后认罪，被罚款1000令吉或以3个月监禁代替。

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46岁被告李志伟（译音）被控于本月14日晚上7时30分，在五条路海墘红绿灯前的快捷通巴士里，吐口水及拳打43岁巫裔巴士司机，触犯刑事法典第323（伤人）条文。在该条文下罪成者，可被判最高1年监禁，或罚款不超过2000令吉，或两者兼施。

被告没委辩护律师

根据主控官努鲁法蒂副检察司提呈的案情，受害司机当时开巴士准备到光大巴士总站，而被告当时在红绿灯处要求上车。

因该处不是巴士站，受害者拒绝开门，而被告不满并在车外辱骂，更强行打开车门，上车朝受害者面部吐口水、挥拳攻击及拉扯受害者的身体。

受害者后来锁上车门，将被告载到海墘快捷通第二巴士总站，并向驻守该处的辅警求援，被告当时也被带往警局助查。

被告没委任辩护律师，他求情时自称是收银员，月入1600令吉，单身且需照顾父母，希望推事轻判。据知，被告家人过后付了罚款。