张柏芝产后美腿亮相．撇小王子携两儿飞新加坡 38岁张张柏芝16日发声明承认生下第3胎，而产后做完月子的张柏芝，19日带着两名儿子Lucas和Quintus飞到新加坡度假，不过未见“小王子”同行。

（香港19日讯）38岁张张柏芝16日发声明承认生下第3胎，而产后做完月子的张柏芝，19日带着两名儿子Lucas和Quintus飞到新加坡度假，不过未见“小王子”同行。

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张柏芝在微博晒出在机场的照片，只见她身穿橘色外套、牛仔短裤，大方露出美腿，产后1个月身材恢复迅速。随后工作室也转发贴文，透露她将开始圣诞假期，有捕获柏芝的网民透露度假地点应是新加坡。大合照中也看到两个儿子和柏芝弟弟张豪龙同行，但刚出生的“小王子”似乎因为还太小，没有跟妈妈及哥哥一起出国度假。

日前曾传出“小王子”生父可能是中国富豪孙东海或65岁新加坡富豪，不过18日被张柏芝工作室发文“假的！”否认传闻，但19日她携2子飞新加坡引起网民猜测是否跟孩子生父有关。

据《壹周刊》报道，第3个孩子的爸爸传出是中国“隐形富豪”孙东海，两人的年龄，也刚好和外界所盛传的相差12岁相同。男方还是谢霆锋父亲谢贤的好友。其实她与孙东海2015年就曾爆出热恋传闻，对方还在北京机场附近砸了约6000万人民币（约3635万令吉）给她买了栋别墅。

面对外界传闻，张柏芝18日晚间透过工作室否认，并转发相关消息反击：“假的！”此外，据中媒报道，她的工作人员也坚决否认，“当然不是”，并强调未来不会再对此有任何回应。