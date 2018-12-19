罗斯玛认罪？原来是通译员摆乌龙 前首相夫人拿汀斯里罗斯玛认罪？通译员今日在吉隆坡高庭念出罗斯玛控状时发生口误，说出罗斯玛对其中一项控状承认有罪。

（吉隆坡19日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛认罪？通译员今日在吉隆坡高庭念出罗斯玛控状时发生口误，说出罗斯玛对其中一项控状承认有罪。

广告

67岁的罗斯玛今日面对17项涉及洗黑钱以及未向内陆税收局呈报超过700万令吉收入的控状，不过她否认有罪。

根据马新社报道，通译员在读出罗斯玛第14项控状时，不慎指出罗斯玛对该控状认罪。通译员也迅速意识到自己的错误，改口说罗斯玛正申请审讯。

罗斯玛是于10月4日因触犯17项洗钱罪名，被控上吉隆坡地庭，当时法官允许保释。接下来的11月15日，罗斯玛被控2项贪污罪名，涉嫌在砂拉越内陆学校太阳能供应合约弊案索贿1亿8750万令吉，当时罗斯玛以100万令吉获得保外候审。

针对这19项控罪，控方今日向吉隆坡高庭提出申请，要求联合审讯。而以古玛仁登为首的辩方律师团队则要求法庭择定日期，让控辩双方辩论这项申请。

法官莫哈末再尼之后择定明年1月25日聆审有关申请。