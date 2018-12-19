英联赛杯·德布劳内王者归来·曼市笑迎魔鬼赛程 时隔240天后，比利时中场德布劳内再次破门，正式宣告王者归来，这对于进入圣诞-新年魔鬼赛程的曼市来说无疑是最大的利好！

曼市晋级要感谢20岁的科索沃国门穆里奇（左起），他在点球战上2次扑点，图示他与德布劳内、凯尔沃克等队友庆祝。（图：美联社）

（莱斯特19日讯）时隔240天后，比利时中场德布劳内再次破门，正式宣告王者归来，这对于进入圣诞-新年魔鬼赛程的曼市来说无疑是最大的利好！

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穆里奇2扑点球助曼市晋4强

作为联赛杯卫冕冠军，曼市与“狐狸”莱斯特踢到点球战才惊险挺进4强。正赛双方1比1战平，随后曼市门将穆里奇2次扑出点球，最终曼市在点球战3比1胜出。

做客皇权球场，伤愈复出的曼市中场核心德布劳内迎来首次先发，并在第14分钟用标志性的远程发炮首开纪录，这是他本赛季首次为曼市破门。

赛后，德布劳内接受了天空体育的采访：“此役有些艰难，因为我们有很多球员踢的比赛并不多。但我们仍然踢了一场精彩而开放的比赛，并进入联赛杯半决赛。”

德布劳内：身体仍有些僵硬

“我还是感觉有些僵硬，但很开心能为球队做出贡献。我们希望能拿到奖杯，还有两场比赛要踢，我们就有机会捧杯了。”

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然而，此役曼市表现比较疲软，创造出的机会并不多，数据来看，曼市射门12比7，射正3比2，控球率66.3%，凭替补门将穆里奇的出色发挥才得以晋级半决赛。

魔鬼赛程近在眉睫，曼市主帅瓜迪奥拉对本场比赛的首发阵容做出8人大轮换，福登、迪亚兹、加西亚等新星首发登场，伤愈复出的阿奎罗也先发，瓜帅保留的3名主力之一就有对阵旧主的马赫雷斯。

另一方面，英冠劲旅米德尔斯伯勒在主场意外以0比1输给英甲球会伯顿。