“贫困不是犯案理由”．女子控诈骗求情被法官训话 生活困境不是犯案的理由。”一名被控教唆和诈骗，收钱却没有进行所承包的政府2项计划的34岁女被告，在向法庭求情时指本身与丈夫分开居住并得自己抚养3名幼龄孩子，经济拮据，却被法官如是提醒。

34岁女被告诺哈兹拉承认教唆及诈骗罪行，被判监禁14天及罚款2万令吉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山18日讯）“生活困境不是犯案的理由。”一名被控教唆和诈骗，收钱却没有进行所承包的政府2项计划的34岁女被告，在向法庭求情时指本身与丈夫分开居住并得自己抚养3名幼龄孩子，经济拮据，却被法官如是提醒。

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新山法庭于今日共审理3宗贪污案，其中两宗涉及骗取政府工程或推行计划经费。

诈骗昔青体局承包商监7天女子监14天

其中，上述求情被法官提醒的34岁女被告诺哈兹拉，与其32岁友人赛阿兹鲁，双双于今日在替代控状下认罪。

案中第一被告赛阿兹鲁则被控于2015年11月份，在昔加末青年及体育局，在知道并没有供应的情况下，要求批准以SA Affendi Enterprise公司为名并志期2015年11月19日及28日的发票，即有关昔加末县现代农场研讨会计划（蔬菜）以及昔加末县艺术工艺基础课程的供应货单，因此抵触刑事法典第417（欺骗）条文。

第二被告诺哈兹拉被控于2015年11月份，在昔加末青年及体育局，与友人赛阿兹鲁，在知道并没有供应的情况下，共同以SA Affendi Enterprise公司为名并志期2015年11月19日及28日的发票，向柔州秘书办公室官员塔兹丽娜批准付款，因此抵触刑事法典第109条文（教唆）条文，并可在相同法令第417条文被定罪。

在此条文下被定罪者可面对监禁最高5年或罚款或两者兼施。

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柔州反贪委员会原以抵触2009年大马反贪会法令第28（1）（c）（串谋）条文，提告上述两名嫌犯，两人过后选择在替代控状下认罪。

根据案情显示，柔州青年发展中心（JOYDEC）共拨款1万2000令吉作为在昔加末县推行数个计划，包括在2015年11月份推行昔加末县现代农场研讨会计划（蔬菜）以及昔加末县艺术工艺基础课程，第二被告诺哈兹拉身为负责管理这两项计划的柔州青年发展中心的助理，将两项计划交由以第一被告赛阿兹鲁为首的SA Affendi Enterprise公司承包。

之后，上述承包公司分别在同年同月19日及28日，以两张分别是1500令吉的发票，向当局索取供应费用。

当局在同年12月13日批准该笔总计3000令吉供应费后，分两次付款给有关公司，但经过调查，上述两项计划实际上并没有进行，而有关款项中的2400令吉则由第一被告于2016年1月12日通过银行转账给第二被告。

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第一被告是于今年11月6日中午12时30分在昔加末反贪委员会内被捕；第二被告则是于2017年1月3日下午3时45分在同一地点被捕。

承包商认错助查获轻判

本案第一被告在求情时表示，本身需要负担母亲、妻子和两名孩子的生活开销，他承认错误并在事后与执法单位合作协助调查，希望法庭从轻发落。

承审此案法官卡玛鲁丁下判时指出，为了警惕民众不犯下同样行为，判处第一被告赛阿兹鲁监禁7天，罚款1万令吉，若无法缴罚，需以监禁6个月取代；以及判以第二被告诺哈兹拉监禁14天，罚款2万令吉，若无法缴罚款，需以监禁12个月取代。

诈骗昔卫生局

承包商监7天罚1万

法庭今日承审的另一起贪污案也涉及伪造申报事件，案中36岁被告莫哈末理查被控于2016年7月18日，在没有提供JCB工程机械后铲装载机（backhoe）服务的情况下，在昔加末县卫生局内，向官员诺丽拉提交存有伪造内容的发票要求申报费用，因此抵触2009年反贪污法令第18条文，并可在相同法令第24条文下被定罪。

根据案情显示，被告以此向当局申报并获得了一笔8400令吉费用。

东窗事发后，被告于今年3月21日2时55分，在昔加末反贪局内，遭当局援引2009年反贪污法令第18条文逮捕调查。

法官卡玛鲁丁过后判以被告监禁7天，罚款1万令吉，若无法缴罚，必须监禁6个月取代。

行贿贸消官避问责

商人监7天罚3万

原于本月10日被控上庭的另一名38岁被告杜振洋（译音，商人），其案件于今日进行过堂，被告于今日承认行贿罪行，被判监禁7天及罚款3万令吉。

上述被告被控于2018年7月6日，上午10时20分，在麻坡甘榜哥本沙育，以5100令吉贿金向一名贸消部官员沙鲁尼赞行贿，以作为对方不针对无牌拥有或储藏供应控制品的酬劳，来逃避在1961年供应控制法令第20（1）条文下被问责，有关行为因此抵触2009年大马反贪污委员会法令第17（b）条文，并可在相同法令第24条文被定罪。

上述3宗案件主控官为来自反贪委员会的诺莎丽娜副检察司。

36岁承包商莫哈末理查（左）承认伪造申报罪行，被判监禁7天及罚款1万令吉。（图：星洲日报）

32岁承包商赛阿兹鲁（左）承认诈骗昔加末青年及体育局，被判监禁7天，罚款1万令吉。（图：星洲日报）