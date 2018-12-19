服饰交通通讯费用下跌‧11月通膨0.2%低于预测 大马11月消费价格指数（CPI）小幅扬升0.2%，低于市场预测的0.5%，也低于10月的0.6%成长，主要是服饰、交通和通讯费用下跌所致。

（吉隆坡19日讯）大马11月消费价格指数（CPI）小幅扬升0.2%，低于市场预测的0.5%，也低于10月的0.6%成长，主要是服饰、交通和通讯费用下跌所致。

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根据统计局公布数据显示，11月的通膨偏低，主要是在12组主要成份中，其中有7组的物价下跌，而带动通膨的主要因素是食品和房屋水电气价格上扬所致。

按月而言，11月的消费价格指数也是升0.2%，而今年首11个月的通膨为1%。

消费价格指数按年升0.2%，主要是5组物价上涨，这包括食品和非酒精饮料起价1.1%、餐馆和酒店起1.2%、烟酒涨1%和教育涨1.4%；房屋、水电和气体上涨2%，是涨幅最大组别。

至于物价下跌的7组成份，包括服饰鞋下跌3.1%、家具和房屋维修跌0.1%、交通费用下跌2.3%、娱乐和文化下跌0.3%、保健下跌0.2%、通讯下跌1.3%和杂项物品和服务下跌2.6%。

11月的出外用餐费用涨价3.3%，外食族喜欢的汉堡、炸鸡和饭菜都在涨价行列。

大马11月的核心通膨为0.5%，房屋、水电和气体上涨2.3%是主因。核心通膨不包括价格波动最显著的生鲜物品，以及商品和服务的行政价。

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隆通膨最高1.2%

大马各地区的通膨显示，有4州的通膨超越全国平均的0.2%，这包括吉隆坡的通膨为1.2%、森美兰州为0.6%、槟城为0.6%和柔佛为0.3%。雪州和布城区的通膨为0.2%，和全国平均一致。

大马大部份州属的食品和非酒精饮料的价格都走高，其中有4州超越全国平均的1.1%，分别是吉隆坡上涨4.8%最显著，次之是森州起1.5%、槟城起1.3%以及雪州和布城起1.2%。

吉玻通缩

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全国通膨最低的地方是吉打和玻璃市，11月消费物价指数是下跌0.8%，期间的食品和非酒精饮料下跌0.5%。