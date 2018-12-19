年尾雨季传染率高．中西医授招防流感 流行性感冒来势汹汹，本地中医和西医授招读者护健康，让大家远离病毒，不让流感缠身。

中医通过把脉等，根据病患的体质、病况来用药。（图：星洲日报）

（柔佛．新山18日讯）流行性感冒来势汹汹，本地中医和西医授招读者护健康，让大家远离病毒，不让流感缠身。

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受访的中医和西医告诉星洲日报《大柔佛》社区报，由于我国常年是夏，都有病发的机会，因此没有所谓的流感高峰期，只有作好个人卫生、生活规律才不容易病倒。

民众出国感染或将病毒带回国受访西医说，年底流感病例比较多，可能是民众出国旅行时，感染或将病毒带回国，也可能是民众因假期常到人群密集的地方。

受访中医则认为，雨季的流感病毒传染率高，因为天气湿寒，容易淋到雨着凉，一旦免疫力下降，病毒就有机可趁。

他们一致表示，流感的病毒一直存在于四周，只是有些人免疫力强不受影响或症状不明显。免疫力强的人没有生病，可是“附着”在其身上的病毒还是会传染给其他人。

流感有别普通感冒

流感和普通感冒，其实性质很不同。

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流感的症状有突发性的发烧，可以是高烧，而且3天不退，同时会肌肉酸痛、疲累、咳嗽、喉咙痛、伤风。

普通感冒有时候只是伤风、咳嗽，不会有发烧、肌肉酸痛的症状，症状也比较循序渐进。

流感自限期14天

不管是何种感冒都有自限期，普通感冒的自限期是7天至10天，而流感的自限期是14天。

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另一方面，西医会以检测纸来确定病患感染何种流感，他们会先用试管采集病患的鼻涕等，然后加入药水，再滴在检测纸上。

测试纸过后会通过线条，显示病患感染哪种流感。

吴奕品：吃药一般5天内康复

新山执业的家庭医生吴奕品对星洲日报《大柔佛》社区报说，流感病人一般吃了医生开出的抗病毒特效药，只要每天吃两次，5天过后就比较好了。

他表示，就算病人不吃特效药，只要多喝水、多休息，只吃针对伤风、咳嗽等的药物也会慢慢痊愈，只是过程比较长。

他说：“有些病人吃完药后仍有流感症状，因此去看另一名医生，并在吃了3天至5天的药就痊愈。这不是第二位医生的医术比较高明，而是因为自限期的关系。”

“但是，如果高烧3天不退，就要再找医生检查，因为流感和骨痛热症的症状很相似。”

他劝告民众一旦生病，可到聘有药剂师的药剂行买药，因为药剂师能根据症状，决定是否需要看医生，民众千万不要自己做医生。

每半年或1年注射疫苗

吴奕品认为注射疫苗是预防流感最有效的办法，而疫苗可以每半年或一年注射一次。

他说：“世界卫生组织每一年都会预测来年会出现的病毒类型，并大量生产有关病毒的疫苗。”

他说，若不注射疫苗，民众可通过勤洗手、保持个人卫生、多吃蔬果、饮食均衡、多喝水、在身边有人感冒时戴上口罩。

朱观南：体质不同须对症下药

新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）中医肿瘤科顾问医师朱观南教授对星洲日报《大柔佛》社区报说，中医可通过用药、针炙、推拿来医治流感，不过推拿手法多是预防感冒。

他表示，流感属于“温病”范畴，初期邪毒犯肺，故有高热、咳嗽，而且传病快。

他说，中医把流感分为5个阶段，从轻微至严重，包括：风寒束表、风热犯表、寒湿阻滞、肺热炽盛、热闭心包，严重者可致命。

他表示，每个人的体质皆不同，不管哪个阶段的病患，皆须由医师问诊后，根据不同的病况来用药，才能对症下药。

他说，针炙也可治疗流感，选穴如大椎、曲池等，并留针20至30分钟；推拿则是每日按摩迎香穴，手搓风池，可预防感冒。

也是南方大学学院中医药学院院长的朱观南劝告病患勿随意用药，因为病患的体质不一样，不能一概而论，最好找医生处理，不管是对方是中医或西医都行。

应作息规律多运动

他说：“有些病患需要看过几次医生才会痊愈，这不是流感病毒变种的原因，主要是病患自身的免疫力不高。”

在预防流感方面，他说，可多喝绿茶、菊花、洋甘草提高免疫力，并保持轻松心态，不因流感来袭而紧张，同时确保室内通风、作息规律、多运动、咳嗽或打喷嚏时应使用纸巾，避免飞沬传播、经常彻底洗手等。

吴奕品：注射疫苗是预防流感最有效的办法，而疫苗可以每半年或一年注射一次。（图：星洲日报）

朱观南：病患勿随意用药，因为病患的体质不一样，不能一概而论，最好找医生处理。（图：星洲日报）

吴奕品把采集到的病患鼻涕等，然后加入药水，再滴在测试纸上进行测试。（图：星洲日报）

检测纸会通过线条，显示病患感染哪种流感。（图：星洲日报）