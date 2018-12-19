不满会谈没被通知·德士联盟：交长请解释 大马半岛德士联盟（GTSM）认为蓝色德士公司（Big Blue Teksi）无法代表全体德士司机，并不满交通部长陆兆福与蓝色德士公司创办人拿督三苏巴林会谈时没通知GTSM，并要求陆兆福在14天内解释，两人之间究竟达成了什么协议。

今日在吉隆坡示威的德士司机。（照片来源：Malay Mail）

（吉隆坡19日讯）大马半岛德士联盟（GTSM）认为蓝色德士公司（Big Blue Teksi）无法代表全体德士司机，并不满交通部长陆兆福与蓝色德士公司创办人拿督三苏巴林会谈时没通知GTSM，并要求陆兆福在14天内解释，两人之间究竟达成了什么协议。

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今天德士司机在全国举办示威活动（Reformasi Teksi），其中约有50名德士司机于今早10时左右聚集在默布草场示威，并高举横幅要求交通部公平对待德士司机。

GTSM主席卡马鲁丁指出，这项活动主要的目的是传讯息给交通部长陆兆福有关不满电子召车新政策所提出的条规，这些条规都是偏袒电子召车服务公司，对德士公司很不公平。

卡马鲁丁指出，在交通部长公布电召车新政策条规后，他曾代表GSTM致函给陆兆福要求对方重新探讨及改革新条规，但迟迟没有下文。为此，他也将在近期内到交通部呈交备忘录。

此外，出席集会的Elite Driver Kuala Lumpur主席法兹里法迪尔指出，为何三苏巴林被陆兆福召见，对方根本不是德士联盟的代表。

“他（三苏巴林）以为他是谁？我们才是合法德士司机，见交通部长也应该是我们。我们甚至不知道双方在见面时所谈的事项或已达成什么协议。”

法兹里法迪尔指出，如果陆兆福不解释清楚，他们将会向反贪会呈交请愿书，甚至报案要求反贪会介入调查。