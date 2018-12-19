优秀生被拒读管制中学．局长：联络教育局官员会协助 早前获教育部批准保留过去多年录取新生模式的4所国民型管制中学，新生名单已在今天公布，不过却发生优秀生被拒于管制中学门外的问题。

管制中学与“特别计划班级”（KRK）中学即日起办理新生覆准至本月20日。（图：星洲日报）

（槟城、北海、大山脚18日讯）早前获教育部批准保留过去多年录取新生模式的4所国民型管制中学，新生名单已在今天公布，不过却发生优秀生被拒于管制中学门外的问题。

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数名在今年小六评估考试（UPSR）中考获7A1B成绩的优秀生，并不在北海钟灵中学及日新中学的新生名单上。

学生家长纳闷，在孩子原被指派的中学拿不到管制中学录取信后，纷纷前往有关管制中学了解情况。

无论如何，槟州教育局局长查米尔告诉《大北马》社区报记者，家长们若面对上述问题，可联络槟州教育局，该局会协助。

他说，家长可以联络州教育局学校管理组主任苏海米（En Suhaimi）或是负责官员薇拉瓦蒂（Pn Virawati），联络号码：04-6521011/04-6521012。

他说，州教育局今天也解决了数宗个案，其他家长可去会见官员，官员会协助处理。

北海钟灵还是有平均积分9分的优秀生不获派往该校就读。（图：星洲日报）

9分未获升上北海钟灵

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根据本报记者所了解，有UPSR平均积分9分的优秀生未获录取升上北海钟灵，反而有考获15分的学生获录取。

据了解，截至今早11时，至少有2名平均积分9分及两名11分的优秀生不获派往北海钟灵，但有2名平均积分15分的学生接获录取通知书，引起家长议论纷纷。

记者今早前往该校了解新生覆准的首日情况时，发现有不少家长带着孩子在校询问，其中一名家长对其儿子考获平均积分9分却不获北钟录取而深感不解，并希望可以寻求管道，为儿子争取名额。

获录取升上管制中学的小六生已在今早接获录取通知书，因此，该校从上午9时许，接受不少家长携带孩子覆准报到，并添购所需要衣物。为方便学生和家长查看，校方也在布告栏张贴新生和班级名单。

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据悉，北海钟灵2019年度新生共约320人，至于董事推荐班则保持两班共约80人。

7A1B的生源学校模范生陈渝雯，也被教局拒于日新国民型中学校门外。（图：星洲日报）

陈渝雯：失望不被日新录取

另一方面，就读日新小学A校的陈渝雯的积分为9分（7A1B），但她却在日新中学新生录取名单中落榜，深感失望。

她今日在母亲陪同下到日新中学处理转校事宜。陈母说，女儿在校表现优秀，也是模范生，然而却被教局拒于日新中学门外，实在令人不解。

陈母说，女儿到原本被指派的和平路国民中学办理转校去日新中学的表格，但校长的评语是“不支持”，所以她深怕女儿无法如愿获准转到日新中学。

大山脚日新国民型中学。（图：星洲日报）

陈禄予：无法如愿入日新中学

日新小学A校的陈禄予考获6A1B1C积分11的成绩，也无法如愿入日新中学，只能在原本报读的和平路国中就读，他今日在母亲陪同下到日新中学办理转校事宜。

陈母说，同样原本被指派在和平路国中就读的学生，考获积分12分的多名学生获录取升上日新中学。

马良生：教局应公平处理

金星小学董事长拿督马良生说，目前该校已接到一名7A1B积分9及2名6A2B积分10的优秀生，未获升上日新中学就读，却有积分13的学生获选派去日新中学的消息。

马良生也是日新中学董事会总务，他希望教育局认真及公平处理管制中学收生制，不应一再重蹈覆辙令人不满。

他希望来年不再发生这类事件，如今教局应亡羊补牢，尽快处理优秀生的上诉，让他们到所属意的日新中学就读。

郑克林：重演去年状况

日新中学家协主席郑克林说，今年的收生制度再次重演去年的状况，一些优秀生无法进入日新中学，一些成绩中等的反而获录取升上日新中学。

他说，被教局拒于日新中学门外的优秀生，都应申请转校到日新中学就读。

“今天到日新中学报到的学生，据了解积分13的也有。”

他所了解的是，考获7A的优异生无法升上日新中学的也不少。

“我不了解教局到底出了什么问题，管制中学的收生制，只要依照成绩来选派学生就肯定不会有问题了，但为何还是一再发生同样的问题？”

据了解，被教局指派到日新中学就读的首批新生名单共有352人，日新中学可应付的新生人数为450人。

4A或以上准进槟钟灵

槟城钟灵中学未出现太多状况，据记者了解，获教育局分配到该校的新生，基本上在UPSR皆考获4A或以上成绩。

这与该校过去两年的收生情况相差不远，而2019年度的新生人数约375人，董事推荐班则有80人。

据了解，管制中学董事推荐班名单会在本月20日才呈给州教育局，因此，董事会目前仍在整理推荐班名单，尤其一些原本获纳入董事推荐班的新生，若他们已在今天出炉的州教育局新生名单内，那董事推荐班就可腾出多一些名额供符合资格的“漏网之鱼”。

接下来两天仍是新生覆准日，相信校方会在这两天掌握更多新生录取条件的情况，以进一步确认这4所管制中学的新生录取模式，是否的确已恢复以往的收生制。