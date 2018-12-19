加拿大媒体：再有在华加拿大公民被捕·孟晚舟案后第3人 加拿大《国家邮报》周三报道，加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）周二（18日）证实，再有一名该国公民被中国当局拘捕，是华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕后，第3名被中国当局拘捕的加拿大公民。

图为加拿大驻北京大使馆。（图：法新社档案照）

（加拿大·温哥华19日讯）加拿大《国家邮报》周三报道，加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）周二（18日）证实，再有一名该国公民被中国当局拘捕，是华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕后，第3名被中国当局拘捕的加拿大公民。

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全球事务部发言人表示关注事件，但未有透露更多细节，亦无将事件与孟晚舟事件挂钩。

中国上周先后扣押加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）及另一名加拿大公民、商人斯帕弗（Michael Spavor）。中国外交部发言人华春莹周一（17日）表示，两名遭扣押加拿大公民是涉嫌从事危害中国国家安全活动，中国已安排加拿大官方人士探视两人，亦会保障加拿大公民合法权益。

（明报综合）