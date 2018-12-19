吉隆坡罚单50%折扣·第3天人潮开始涌现 吉隆坡交警年底第2波罚单50%折扣活动迈入第3天，至午后人潮开始涌现，好在交警效率不俗，民众平均在半小时左右便可缴清罚款。

吉隆坡交警年底第2波罚单50%折扣活动迈入第3天，至午后人潮开始涌现。

（吉隆坡19日讯）吉隆坡交警年底第2波罚单50%折扣活动迈入第3天，至午后人潮开始涌现，好在交警效率不俗，民众平均在半小时左右便可缴清罚款。

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谐街吉隆坡警察交通调查及执法总部为连续4天的罚单折扣活动，搭起12顶帐篷，以应付可能爆满的人潮。

不过首两天民众反应冷淡，至今天午饭时间过后人潮才逐渐增加，截止下午3时人数约有200人，但人潮在下午4时前便清空，显见交警效率。

据记者观察，交警为分散人潮，加速缴还罚款程序，在交警总部份设3处罚单柜台供查还罚单。

民众除了可在原有的8个罚单柜台领号码排队查询和缴交罚款，交警另加设5个快速柜台供民众在室外帐篷下排队；不过，快速柜台仅接受现金付款。

为方便老人、孕妇和残障人士，警方也设立了第3处柜台，以解决行动不便人士长时间排队等待还罚单的困扰。

据了解，警方根据昨天的人潮不多，因此未在今日开设更多的快速柜台，但预料明天作为优惠最后一天，前来还罚款的人潮将达到峰值。

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一些受访民众花约半小时便完成查询和取得优惠缴还罚单，有者是今天才知道有优惠，便趁午饭后前来排队。