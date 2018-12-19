将收集商民意见．电讯塔工程暂停 玛琳再也拉末4路电讯塔工程喊停，以便收集商民意见是否赞同兴建电讯塔。

承包商在玛琳再也拉末4路空地兴建电讯塔，引起居民不满。（图：星洲日报）

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（马六甲18日讯）玛琳再也拉末4路电讯塔工程喊停，以便收集商民意见是否赞同兴建电讯塔。

谢守钦：建议觅更适合地点兴建

格西当区州议员谢守钦表示，目前工程暂停，不过他会继续建议更适合的地点建设电讯塔，同时希望马六甲资讯工艺控股有限公司（MITCH）能够继续与民众交流，给予正确的资讯，照顾到民众对于辐射的心理担忧。

他说，马六甲资讯工艺控股有限公司（MITCH）、市政厅以及其他部门官员曾经在数月前曾经找他寻求支持，在拉末4路的空地建设电讯塔及7楼屋业，不过他以停车位不足拒绝了屋业发展，而电讯塔方面则向附近商民进行调查询问意愿。

他昨日出席该区兴建电讯塔的第二次对话会后，向记者发表谈话。

首次对话会反应差

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谢守钦说，有100名商民签名，当中超过90%不赞成建设电讯塔，因此安排了第一次对话会，告知原有在商店屋顶上的2支发射器要被拆除，一旦拆除后没有建设电讯塔，该区的讯号就会变得非常弱。

“我有责任告知选民，他们在拒绝电讯塔后会有什么效果。不过，第一次对话会只有大约10人出席，反应非常差。”

他说，上星期六，承包商突然将电讯塔器材载到空地，引起了居民的一阵骚动。而他到现场也要求承包商停工，一直到当局与居民对话后，再定夺。

部份居民有条件赞同

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他表示，今日进行的第二次对话会有约20人出席，只有少部份是赞同建设电讯塔，但是，也有一部份是带有条件的赞同，包括电讯塔不能建在他们的店或住家前面。

他认为，当局首要条件是进行教育的工作，给民众灌输正确的观念，因为科技是无法避免。

他举例，官员指新加坡与马六甲地理环境相似，不过新加坡有5000座电讯塔，而马六甲却只有500座。

他希望居民要有心理准备，若坚持不建电讯塔，该区的讯号将瞬间薄弱，甚至只达2G或3G的速度。

谢守钦（左）与助理温金沅及阿萨，了解电讯塔兴建的进展。（图：星洲日报）