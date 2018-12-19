到巴生港口 ‧ 尝古早海南鸡扒鱼丸粿条
到巴生港口 ‧ 尝古早海南鸡扒鱼丸粿条
作为马来西亚最大海港的巴生港口，不仅是货运的停靠港，也是通往吉胆岛及海南村等小岛的码头，更与我国铁路服务相连接。
最后一期的《铁路美食》系列，带领大家一起前往巴生港口，寻找当地极具历史故事的美食。
海 南 鸡 扒 坚 持 用 番 茄 汁
来到巴生港口，除了大众熟悉的肉骨茶之外，绝对不能错过那里的地道美食。对当地人而言，新国泰海南茶餐室更是非常熟悉且具有代表性的老字号茶餐室。
据负责人张毓女夆表示，该茶餐室在当地经营超过60年，是许多长者聚餐聊天，以及我国三大民族前去用餐的地方。
张毓女夆说，该茶餐室的建筑已有77年历史，茶餐室的业者已换了4人，但掌厨的厨师却始终是同一个人，而且也是依照当年的食谱来烹调食物，保留住当初最古早的味道。
“就以海南鸡扒举例，最古早的海南鸡扒，是使用番茄汁烹调而成，但如今大部份的餐馆都已换成黑汁，失去最传统的味道，而我也相信巴生现存的海南料理，只有我们还在坚持使用番茄汁。”
她指出，该茶餐室不仅提供充满古早味的海南鸡扒、海南面及海南茶等，还有新添一道海南鱼扒。新鲜海鱼烹调的海南鱼扒也深受顾客的喜爱，由于他们坚持使用新鲜海鱼来烹调，因此该料理并非每日都有提供。
隐 藏 版 饮 料 咖 啡 加 牛 油
值得一提的是，该茶室还有一道隐藏版饮料！
张毓女夆透露，部份顾客会要求她在咖啡里加入一块牛油（黄油），让咖啡变得更顺滑，增添牛油的浓郁香气。
她说，为保留茶餐室的复古外观，他们多年来坚持不进行装修，但一直努力保持茶餐室的卫生干净，为顾客提供最干净的环境及最快的服务。
她相信，该茶餐室的上菜服务绝对比快餐店来得更快。
地址：23，Taman Jalan Kem，42000 Pelabuhan Klang,Selangor.
电话：03-31686478
营业时间：早上6时30分至傍晚5时；早上9时后开始 提供西餐（每星期日休息）
与单轨火车站距离：距离700公尺、步行9分钟
奇 香 茶 餐 室 鱼 丸 粿 条 新 鲜 鱼 骨 熬 汤
巴生火车头街的鱼丸粿条清汤是当地人熟悉的面食，其自制的西刀鱼丸是许多人爱吃的鱼丸。
摊主陈力逢说，他在巴生港口奇香茶餐室营业31年，采用祖传秘方熬煮鱼丸粿条汤。
他补充，他采用新鲜西刀鱼鱼骨熬煮汤汁长达2至3小时，用作烹煮鱼丸粿条清汤、干捞面、老鼠粉及鱼丸汤。
他说，除了他之外，其大哥早期也在巴生火车站路其中一间茶室售卖鱼丸粿条清汤，惟不久前退休。
渔产不足将休业“我的亲戚帮我制作西刀鱼丸，确保鱼丸新鲜度。由于我们需要采用大量西刀鱼，因此在渔产不足时，无法做鱼丸，被迫休息。”
他说，该档口除了卖鱼丸粉外，也卖白斩鸡，让顾客在吃鱼丸粿条清汤时，可以点白斩鸡作为配搭。
“我们主要做熟客生意，部份到吉胆岛旅游的游客也会在前往码头的途中，到店内吃早餐后，再出发至吉胆岛。”
地址：2,Jalan Berangan,Kampung Raja Uda,42000 Port Klang,Selangor.
电话：012-2695567
营业时间：早上7时30分至下午2时30分（每个月第一个星期日及一休息）
与火车站距离：距离1公里、步行13分钟
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