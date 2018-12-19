到巴生港口 ‧ 尝古早海南鸡扒鱼丸粿条 来到巴生港口，除了大众熟悉的肉骨茶之外，绝对不能错过那里的地道美食。对当地人而言，新国泰海南茶餐室更是非常熟悉且具有代表性的老字号茶餐室。

海南鸡扒（10令吉）：经过油炸的鸡扒，淋上浓郁酸甜的番茄汁，再搭配传统海南鸡扒具有的马铃薯、青豆、洋葱和番茄，完美地呈现出海南人的传统味道。（图：星洲日报）

作为马来西亚最大海港的巴生港口，不仅是货运的停靠港，也是通往吉胆岛及海南村等小岛的码头，更与我国铁路服务相连接。

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最后一期的《铁路美食》系列，带领大家一起前往巴生港口，寻找当地极具历史故事的美食。

海 南 鸡 扒 坚 持 用 番 茄 汁

来到巴生港口，除了大众熟悉的肉骨茶之外，绝对不能错过那里的地道美食。对当地人而言，新国泰海南茶餐室更是非常熟悉且具有代表性的老字号茶餐室。

据负责人张毓女夆表示，该茶餐室在当地经营超过60年，是许多长者聚餐聊天，以及我国三大民族前去用餐的地方。

张毓女夆说，该茶餐室的建筑已有77年历史，茶餐室的业者已换了4人，但掌厨的厨师却始终是同一个人，而且也是依照当年的食谱来烹调食物，保留住当初最古早的味道。

“就以海南鸡扒举例，最古早的海南鸡扒，是使用番茄汁烹调而成，但如今大部份的餐馆都已换成黑汁，失去最传统的味道，而我也相信巴生现存的海南料理，只有我们还在坚持使用番茄汁。”

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她指出，该茶餐室不仅提供充满古早味的海南鸡扒、海南面及海南茶等，还有新添一道海南鱼扒。新鲜海鱼烹调的海南鱼扒也深受顾客的喜爱，由于他们坚持使用新鲜海鱼来烹调，因此该料理并非每日都有提供。

张毓女夆始终坚持保持住传统的海南料理风味，让顾客品尝到最古早的味道。（图：星洲日报）

隐 藏 版 饮 料 咖 啡 加 牛 油

值得一提的是，该茶室还有一道隐藏版饮料！

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张毓女夆透露，部份顾客会要求她在咖啡里加入一块牛油（黄油），让咖啡变得更顺滑，增添牛油的浓郁香气。

她说，为保留茶餐室的复古外观，他们多年来坚持不进行装修，但一直努力保持茶餐室的卫生干净，为顾客提供最干净的环境及最快的服务。

她相信，该茶餐室的上菜服务绝对比快餐店来得更快。

海南茶（1令吉50仙）：浓郁又透茶香的海南茶，喝下口不仅香醇顺滑，还可品尝到一股甘香。（图左）海南面包（2令吉80仙）：加央牛油口味的海南面包是最传统的口味，牛油香浓口味充斥在口中。（图：星洲日报）

海南鱼扒（12令吉）：使用新鲜海鱼及传统番茄汁烹调而成的海南鱼扒，其软嫩口感与一般的鱼扒不一样，值得一尝。（图左）海南面（7令吉）：香气十足的黑酱汁、热呼呼又爽口的面条，加上配料十足的海南面，让人品尝后一再回味。（图：星洲日报）

地址：23，Taman Jalan Kem，42000 Pelabuhan Klang,Selangor.

电话：03-31686478

营业时间：早上6时30分至傍晚5时；早上9时后开始 提供西餐（每星期日休息）

与单轨火车站距离：距离700公尺、步行9分钟

奇 香 茶 餐 室 鱼 丸 粿 条 新 鲜 鱼 骨 熬 汤

鱼丸果条清汤（小份5令吉，大份6令吉）：以西刀鱼骨熬煮而成的汤汁配上新鲜的自制西刀鱼丸，更显配搭，热腾腾的汤汁也很暖胃。（图：星洲日报）

巴生火车头街的鱼丸粿条清汤是当地人熟悉的面食，其自制的西刀鱼丸是许多人爱吃的鱼丸。

摊主陈力逢说，他在巴生港口奇香茶餐室营业31年，采用祖传秘方熬煮鱼丸粿条汤。

他补充，他采用新鲜西刀鱼鱼骨熬煮汤汁长达2至3小时，用作烹煮鱼丸粿条清汤、干捞面、老鼠粉及鱼丸汤。

他说，除了他之外，其大哥早期也在巴生火车站路其中一间茶室售卖鱼丸粿条清汤，惟不久前退休。

渔产不足将休业“我的亲戚帮我制作西刀鱼丸，确保鱼丸新鲜度。由于我们需要采用大量西刀鱼，因此在渔产不足时，无法做鱼丸，被迫休息。”

他说，该档口除了卖鱼丸粉外，也卖白斩鸡，让顾客在吃鱼丸粿条清汤时，可以点白斩鸡作为配搭。

“我们主要做熟客生意，部份到吉胆岛旅游的游客也会在前往码头的途中，到店内吃早餐后，再出发至吉胆岛。”

白斩鸡（根据部位计算）：香滑的白斩鸡腿肉配上鲜嫩的豆芽，适合作为面食的配搭。（图左）鱼丸汤（10粒5令吉）：采用新鲜西刀鱼制做的西刀鱼丸弹牙有嚼劲，也较为鲜甜。（图中）干捞面（小份5令吉，大份6令吉）：淋上黑酱油的干捞面咸香味浓，更能凸显鱼丸的鲜味。（图：星洲日报）

陈力逢在巴生港口经营熟食摊位长达31年，他售卖的鱼丸果条清汤深受欢迎。（图：星洲日报）

地址：2,Jalan Berangan,Kampung Raja Uda,42000 Port Klang,Selangor.

电话：012-2695567

营业时间：早上7时30分至下午2时30分（每个月第一个星期日及一休息）

与火车站距离：距离1公里、步行13分钟