河岸坍塌“救”老房子．出动“神手”暂保家园 河岸受侵蚀渐坍塌下沉，村民出动“神手”移动老房子，誓保家园！

村民出动“神手”移动老房子，以保家园！（图：星洲日报）

焦点地区：甘榜巴西巴力

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（吉兰丹．巴西马18日讯）河岸受侵蚀渐坍塌下沉，村民出动“神手”移动老房子，誓保家园！

甘榜巴西巴力河岸去年杪开始受到侵蚀的问题迄今尚未解决，眼见其中一间民宅已倒，另一间土生华裔的传统老房也濒临岸边，地方村长在屋主的要求下，连同村民积极安排，出动挖土机，近日赶工将房子往内移动了55尺，暂时为屋子的主人保住家园。

许美情：已置大石块截水

村长许美情说，由于兴建防洪堤的工程庞大，水利灌溉局无法马上施工。

她说，当局在事后已先在河岸置放大石块，以形成河堤，作为截水作用。只是这些日子下来，河墙受不了河水的冲蚀，坍塌情况持续恶化。

她指出，河岸坍塌之后，有关方面进行过多方交涉，而该河岸已列入水利灌溉局兴建防洪堤工程的一部份。而当局已说明，防洪堤会在原来的河岸位置建设，而之前下沉的河岸会进行填补，以还村民土地。

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“只不过这个工程庞大，还有很多细节化的工作在进行中，所以不可能在短期内施工。”

然而，她说，其中一间民宅因河岸坍塌已倒下，居民高宝函被迫举家搬离，眼前另一间传统老房也岌岌可危，权宜之计唯有先移动老房子。

许美情说，土生华裔的传统木屋是可以移动的，在其兄长的建议和屋主张福东（67岁）的要求下，她于是连同众人协助张福东安排移动房子工作。

她指出，伊党兰斗班让国会议员茜蒂再拉日前也到访关心进度，并表示会协助村民争取拨款援助。

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张福东：农作物沉入河

另一方面，居民张福东原本在河前有一大片农耕地，种有玉米、番薯及多种蔬果，那是他寻找生计之地。而今，这些长年种植的蔬菜及果树，皆已沉入河里。

据他指出，家门前与岸边原本有近百尺的距离，惟泥土崩塌，还险些让他家园不保。

张福东和家人在当地居住了30多年，已故87岁的老父则是土生土长。所以其先辈在此地居住和开垦少说有将近百年。

另外，许美情表示，张氏的老房目前是暂时保住了。不过，他们会时刻观察河岸的崩塌情况，以寻求对策。

村民和技工合力进行装置，以移动老房子。（图：星洲日报）

茜蒂再拉（右二）前往了解甘榜巴西巴力的河岸蚀侵问题；右一为许美情。（图：星洲日报）

河岸受蚀侵渐坍塌下沉，传统老房岌岌可危，权宜之计唯有移动老房子。（图：星洲日报）

一连5天追赶进度，老房子已被拉离岸边55尺。（图：星洲日报）

尽管水利灌溉局已在河岸置放大石块，以形成河堤作为截水作用，但河墙流失的情况并没有停止。（图：星洲日报）