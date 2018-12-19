人间慈善社未雨绸缪．丹水灾志工团成立 未雨绸缪，吉兰丹人间慈善社发动巴西富地民间组织成立水灾志工团及赈灾志愿团，为应对雨季时随时可能发生的水灾。

人间慈善社与巴西富地义消队成立水灾志工团，一行人合摄；前右二为张陆亿。（图：星洲日报）

（吉兰丹．巴西富地18日讯）未雨绸缪，吉兰丹人间慈善社发动巴西富地民间组织成立水灾志工团及赈灾志愿团，为应对雨季时随时可能发生的水灾。

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人间慈善社联合社长张陆亿受询时说，丹州每年尾部份的地区都会频发水灾，因此该社联合巴西富地义消队，正式成立水灾志工团，随时候命待发，投入水灾救援调遣。

目前，水灾志工团的成员有将近20人。

听从县救灾委会调遣

他说，虽然大伙儿是未受过训练的非政府组织，不过水灾志工团经已向该区水灾拯救委员会登记，并听从县救灾委员会的调遣，以在有需要的时候展开赈灾工作。

“早年，中色金矿有限公司及热心人士蔡尤明局绅各别报效一艘船及20件的救生衣给我们，如果发生水灾，便可派上用场。”

此外，他指出，水灾志工团也备有四轮驱动车。

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他也说，该社与巴西富地义消队成立的水灾志工团，除了随时接受救灾行动委员会的调派之外，也将协助善后赈灾工作。

他表示，现在已是封港天，雨量聚增，成立水灾志工团是防患未然。

张陆亿：赈灾志愿团将助疏散灾民

另一方面，张陆亿指出，该社也发动巴西富地民间组织成立赈灾志愿团。这些团体包括巴西富地德教会慈熙阁、天上圣母庙镇安宫、巴西富地佛教会、巴西富地中华商会、巴西富地义消队等。

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“赈灾志愿团主要是讨论水灾基本事宜，并不时透过媒体及执法单位获取水灾相关的最新资讯，当水位升高时，也协助救灾单位把灾民疏散到救灾中心。”